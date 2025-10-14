Martes, octubre 14, 2025
Hoy iniciará diálogo en el Instituto Tecnológico de Ajalpan tras toma de edificio por parte de estudiantes

Alumnos alertaron que hay rumores de que se busca desacreditar su movimiento

Elizabeth Rodríguez Lezama

Ajalpan. – Luego de la protesta realizada ayer lunes, por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, este día se espera la llegada de un representante de la dirección general de Institutos Tecnológicos a fin de iniciar una mesa de diálogo con los estudiantes inconformes.

Los estudiantes también expresaron que preocupación porque durante la protesta les han llegado rumores del intento de desacreditar su movimiento generando disturbios con gente ajena a su movimiento, por lo que dejaron claro que ellos realizan una movilización totalmente pacífica.

Te puede interesar: Estudiantes del Tecnológico de la Sierra Negra exigen destitución de la directora por presuntos actos políticos y de represión

Indicaron que personal docente cercano a la directora Valeria Pineda, han hecho amenazas veladas a los alumnos y hasta sugieren que quien participe en esa protesta podrían recibir represalias, ante lo cual solicitaron que exista intervención de las autoridades para garantizar que ese tipo de acciones no se aplicarán.

Los estudiantes en protesta piden la destitución de la directora, a quien señalan de utilizar el cargo con fines políticos, al obligar a los alumnos a asistir a giras de autoridades gubernamentales, lo cual no tiene nada que ver con la formación académica.

Asimismo, indicaron que desde su llegada más de 30 catedráticos han causado baja, al parecer porque se les obliga a firmar su renuncia, para luego poner en su lugar a personal afín a la directora.

Señalaron que constantemente hay ausentismo de los docentes lo que provoca que pasen días completos sin clases, situación que ya no están dispuestos a permitir porque eso les afecta en su formación, tomando en cuenta que se trata del nivel superior y es necesario que obtengan la mejor preparación posible.

También puedes leer: Nueva rectora del ITSSNA amenaza con despedir a 102 trabajadores, denuncian estudiantes

Confiaron en que la persona que acuda hoy a dialogar con ellos pueda dar solución a sus demandas y poner orden en la institución para que retome su verdadera vocación en favor de los estudiantes, muchos de los cuales llegaron de otros municipios con la esperanza de recibir una educación de buen nivel y no se les está proporcionando.

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Se debe salvaguardar la integridad y presunción de inocencia de docentes acusados de supuesto acoso contra alumnos: director general

Guadalupe de La Luz Degante -
José Alonso Trujillo Domínguez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), señaló que ante señalamientos contra docentes por supuesto acoso...

Estudiantes del Tecnológico de la Sierra Negra exigen destitución de la directora por presuntos actos políticos y de represión

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Ajalpan. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan bloquearon desde la mañana de ayer, lunes, los accesos principales del plantel...

Lleva 26 años el trámite para escriturar predios a 76 familias reubicadas en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hace 26 años alrededor de 480 personas pertenecientes a 76 familias que ocupaban el centro de Cinco Señores, inspectoría de Ajalpan, ubicada en la...

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

