Hoy iniciará diálogo en el Instituto Tecnológico de Ajalpan tras toma de edificio por parte de estudiantes

Ajalpan. – Luego de la protesta realizada ayer lunes, por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, este día se espera la llegada de un representante de la dirección general de Institutos Tecnológicos a fin de iniciar una mesa de diálogo con los estudiantes inconformes.

Los estudiantes también expresaron que preocupación porque durante la protesta les han llegado rumores del intento de desacreditar su movimiento generando disturbios con gente ajena a su movimiento, por lo que dejaron claro que ellos realizan una movilización totalmente pacífica.

Indicaron que personal docente cercano a la directora Valeria Pineda, han hecho amenazas veladas a los alumnos y hasta sugieren que quien participe en esa protesta podrían recibir represalias, ante lo cual solicitaron que exista intervención de las autoridades para garantizar que ese tipo de acciones no se aplicarán.

Los estudiantes en protesta piden la destitución de la directora, a quien señalan de utilizar el cargo con fines políticos, al obligar a los alumnos a asistir a giras de autoridades gubernamentales, lo cual no tiene nada que ver con la formación académica.

Asimismo, indicaron que desde su llegada más de 30 catedráticos han causado baja, al parecer porque se les obliga a firmar su renuncia, para luego poner en su lugar a personal afín a la directora.

Señalaron que constantemente hay ausentismo de los docentes lo que provoca que pasen días completos sin clases, situación que ya no están dispuestos a permitir porque eso les afecta en su formación, tomando en cuenta que se trata del nivel superior y es necesario que obtengan la mejor preparación posible.

Confiaron en que la persona que acuda hoy a dialogar con ellos pueda dar solución a sus demandas y poner orden en la institución para que retome su verdadera vocación en favor de los estudiantes, muchos de los cuales llegaron de otros municipios con la esperanza de recibir una educación de buen nivel y no se les está proporcionando.