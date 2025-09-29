Lunes, septiembre 29, 2025
Aguas negras inundan área de urgencias del Hospital de Ortopedia del gobierno estatal

Trabajadores exigen solución a los problemas de la red sanitaria

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La tarde del domingo pasado, una intensa lluvia provocó el colapso del drenaje en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, localizado en la lateral de la autopista México-Puebla. El incidente causó la entrada de aguas negras por los lavabos y afectó de forma directa al área de urgencias. De acuerdo con los testimonios, esta situación generó un serio riesgo para pacientes y personal debido a la exposición a contaminación.

Un trabajador relató: “Yo creo que la entrada de las aguas negras fue por la lluvia que se presentó el domingo durante bastante tiempo, lo que hizo que se llenaran los drenajes y salieran por los lavabos”. 

Señaló que esta situación ya ha ocurrido en varias ocasiones ese punto del hospital, lo que revela que el problema no es aislado y aumenta la preocupación entre los empleados.

El nosocomio, esencial en la atención de emergencias en Puebla, vio así comprometidas sus condiciones de saneamiento. 

El empleado precisó: “En áreas donde todo debería estar, entre comillas, estéril, fue donde realmente entró el agua de drenaje. En urgencias, como se metió toda el agua por esa área, las compañeras corrían el riesgo de resbalar o caer, porque sí fue abundante agua”.

Se reportó que la inundación se prolongó durante aproximadamente dos horas, tiempo en el que el personal de intendencia trabajó para retirar el agua y reducir los riesgos de accidente.

Durante ese lapso, todas las personas presentes en el hospital estuvieron en contacto con el agua residual, y las enfermeras continuaron con la atención médica. Para el personal, la prioridad fue mantener el servicio sin descuidar la seguridad ante el peligro de infecciones causado por el contacto con agua contaminada.

El evento expuso un problema estructural constante: el hospital “está algo hundido, y esa es la situación que cuando llueve el agua se mete”, detalló el trabajador. 

Por ello, los empleados hicieron un llamado a las autoridades y al gobernador Alejandro Armenta Mier, solicitando que se implementen obras para evitar que el drenaje vuelva a colapsar y se garantice la integridad de usuarios y trabajadores ante futuras lluvias intensas.

Trabajadores señalaron que la zona donde ocurrieron los hechos tiende a presentar encharcamientos de forma frecuente, por lo que esta condición representa una alerta crítica que debe atenderse con prontitud. 

La experiencia del personal evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria ante fenómenos meteorológicos, sobre todo en ambientes críticos como urgencias, donde la seguridad y la asepsia resultan indispensables para el servicio.

Según el trabajador entrevistado, “ya les habían advertido” sobre la necesidad de resolver el tema del drenaje. La exigencia permanece vigente en el hospital, buscando evitar que eventos similares pongan en peligro a pacientes y empleados en el futuro inmediato.

