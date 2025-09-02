Martes, septiembre 2, 2025
Construcción del Hospital San Alejandro, un proceso lento pero con solidez, admite Zoé Robledo

Director del IMSS explica que Hospital San Alejandro se reconstruye con demolición manual y pilotes especiales tras sismo de 2017
Yadira Llaven Anzures

La construcción del Hospital General de Zona número 36 del IMSS, mejor conocido como San Alejandro, en Puebla, ha sido un proceso largo y meticuloso, más lento de lo que la gente podría imaginar.

Así lo admitió Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien hizo hincapié en la complejidad del trabajo que priorizó la seguridad sobre la velocidad.

​Durante su intervención en la “Mañanera del pueblo”, el funcionario federal destacó el trabajo de los ingenieros militares, quienes han sido los encargados de las obras de demolición y desmantelamiento. 

A diferencia de lo que se podría pensar, expuso que el proceso no se realizó con explosivos, sino “prácticamente a mano”, una labor intensiva y lenta que se llevó a cabo para garantizar la seguridad total. 

El director explicó que esta fase es fundamental para la correcta reconstrucción.

​Una vez terminada la demolición de la estructura original, dañada por el sismo de 2017, explicó que se procedió a la etapa de cimentación, utilizando pilotes mucho más profundos de lo habitual en hospitales. 

Dijo que esta medida de seguridad adicional es un claro ejemplo de la dedicación a la solidez de la nueva construcción.

​Zoé Robledo informó que el nuevo hospital contará con 282 camas, seis quirófanos y 35 consultorios, además de una ampliación en la oferta de servicios médicos. 

Entre las nuevas especialidades y tratamientos que se ofrecerán, mencionó que se encuentran la hemodiálisis, la quimioterapia y una clínica de mama, sumados a equipos de última generación para brindar atención de alta calidad a los derechohabientes.

