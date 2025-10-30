Tras ocho años de cierre, el histórico Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla

Después de permanecer cerrado durante más de ocho años a causa de los daños estructurales provocados por el sismo de 2017, el Hospital General Regional (HGR) número 36, mejor conocido como San Alejandro, del Régimen Ordinario IMSS, comenzó este jueves a operar de manera parcial, ingresando a una “fase de prueba” con servicios limitados y un estricto control de acceso.

La reapertura, aunque no ha sido inaugurada oficialmente, representa un hito crucial para el sistema de salud en Puebla, pues el nosocomio fue en su momento uno de los más grandes del país y el segundo en su tipo de América Latina.

En la entrada principal llama la atención una lona con la frase “Bienvenidos al renacer de San Alejandro”, que fue derrumbado y construido nuevamente con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, para atender a 2.1 millones de derechohabientes.

De manera desglosada, la inversión para infraestructura fue de 1.6 mil millones de pesos; equipo médico, 54.5 millones de pesos; basificación de personal; 1.2 mil millones de pesos; y 625 millones de pesos para nuevas contrataciones.

El retorno a las actividades del hospital se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y logística que contrastan con el flujo masivo previo al cierre.

La mañana de este jueves se observaron la llegada de ambulancias que trasladaron a los primeros pacientes desde otras unidades médicas, marcando el inicio formal de las operaciones.

Familiares de derechohabientes han informado que desde la tarde del miércoles recibieron llamadas telefónicas para el cambio de hospital para la atención médica, principalmente de La Margarita a San Alejandro.

En cuanto al ingreso, llamó la atención que este es rigurosamente controlado por guardias de seguridad privados.

El acceso se limita a pacientes con cita previa y, en algunos casos, se requiere mostrar un código QR enviado por WhatsApp, un proceso que genera cierta confusión en los pacientes de la tercera edad.

Operación a “cuentagotas” y áreas pendientes

Según el personal de salud y los propios pacientes, la operación del hospital se encuentra todavía en una etapa de prueba, con muchas áreas aún en proceso de equipamiento.

Los primeros en recibir atención han sido principalmente pacientes de la tercera edad, quienes previamente eran derivados a otras saturadas clínicas del IMSS, como La Margarita.

En redes sociales circulan imágenes del interior de San Alejandro, donde se puede apreciar el movimiento de personal, que previo al reinicio de actividades, alrededor de 500 trabajadores del IMSS, permanecieron durante un mes en el inmueble recibiendo capacitación.

La reapertura parcial de San Alejandro, a siete años y meses del terremoto, pone fin a un largo periodo de incertidumbre y promesa un alivio a la saturación hospitalaria en la capital poblana, aunque aún se espera la habilitación completa de todos los servicios.

El nuevo hospital de 180 camas obedece a las necesidades de la población derechohabiente, por lo que ofrecerá 35 especialidades, entre las que destacan: Gastroenterología, Neurología, Dermatología, Ginecología y Urgencias; también tendrá servicios ambulatorios como cirugía y terapia.

Además, se contará con servicio de nueve quirófanos para Tococirugía y para intervenciones quirúrgicas, seis; así como un espacio para auxiliares de diagnóstico como laboratorio y quimioterapia, y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Adultos.