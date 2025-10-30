Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasEstado

Tras ocho años de cierre, el histórico Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla

Personal médico reincorpora servicios en el hospital San Alejandro tras rehabilitación.
Personal médico reincorpora servicios en el hospital San Alejandro tras rehabilitación. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Después de permanecer cerrado durante más de ocho años a causa de los daños estructurales provocados por el sismo de 2017, el Hospital General Regional (HGR) número 36, mejor conocido como San Alejandro, del Régimen Ordinario IMSS, comenzó este jueves a operar de manera parcial, ingresando a una “fase de prueba” con servicios limitados y un estricto control de acceso.

La reapertura, aunque no ha sido inaugurada oficialmente, representa un hito crucial para el sistema de salud en Puebla, pues el nosocomio fue en su momento uno de los más grandes del país y el segundo en su tipo de América Latina.

En la entrada principal llama la atención una lona con la frase “Bienvenidos al renacer de San Alejandro”, que fue derrumbado y construido nuevamente con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, para atender a 2.1 millones de derechohabientes.

De manera desglosada, la inversión para infraestructura fue de 1.6 mil millones de pesos; equipo médico, 54.5 millones de pesos; basificación de personal; 1.2 mil millones de pesos; y 625 millones de pesos para nuevas contrataciones.

El retorno a las actividades del hospital se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y logística que contrastan con el flujo masivo previo al cierre.

La mañana de este jueves se observaron la llegada de ambulancias que trasladaron a los primeros pacientes desde otras unidades médicas, marcando el inicio formal de las operaciones.

Familiares de derechohabientes han informado que desde la tarde del miércoles recibieron llamadas telefónicas para el cambio de hospital para la atención médica, principalmente de La Margarita a San Alejandro.

En cuanto al ingreso, llamó la atención que este es rigurosamente controlado por guardias de seguridad privados. 

El acceso se limita a pacientes con cita previa y, en algunos casos, se requiere mostrar un código QR enviado por WhatsApp, un proceso que genera cierta confusión en los pacientes de la tercera edad.

Operación a “cuentagotas” y áreas pendientes

Según el personal de salud y los propios pacientes, la operación del hospital se encuentra todavía en una etapa de prueba, con muchas áreas aún en proceso de equipamiento.

Los primeros en recibir atención han sido principalmente pacientes de la tercera edad, quienes previamente eran derivados a otras saturadas clínicas del IMSS, como La Margarita.

En redes sociales circulan imágenes del interior de San Alejandro, donde se puede apreciar el movimiento de personal, que previo al reinicio de actividades, alrededor de 500 trabajadores del IMSS, permanecieron durante un mes en el inmueble recibiendo capacitación.

La reapertura parcial de San Alejandro, a siete años y meses del terremoto, pone fin a un largo periodo de incertidumbre y promesa un alivio a la saturación hospitalaria en la capital poblana, aunque aún se espera la habilitación completa de todos los servicios.

El nuevo hospital de 180 camas obedece a las necesidades de la población derechohabiente, por lo que ofrecerá 35 especialidades, entre las que destacan: Gastroenterología, Neurología, Dermatología, Ginecología y Urgencias; también tendrá servicios ambulatorios como cirugía y terapia. 

Además, se contará con servicio de nueve quirófanos para Tococirugía y para intervenciones quirúrgicas, seis; así como un espacio para auxiliares de diagnóstico como laboratorio y quimioterapia, y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Adultos.

Temas

Más noticias

Internacional

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...
Internacional

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Poderes y municipios deben generar condiciones para que Tlaxcala se mueva económicamente: Coparmex

José Carlos Avendaño -
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez señaló la responsabilidad del Congreso local para que en la...

Pendiente, resolver el tema de seguridad en zonas y museos del INAH Puebla: Donnadieu

Paula Carrizosa -
Ante la petición de "mayor seguridad" que trabajadores del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla externaron ante su arribo en...
00:01:50

Aprueba diputados donación de 24 predios para construcción de nuevos hospitales del IMSS y de la Mujer

Juan Luis Cruz Pérez -
Los integrantes de la LXV Legislatura local aprobaron, “vía fast track”, la donación de 24 predios con una superficie total de 75 mil 959.39...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025