Luz verde al Hospital Regional en Amozoc; firman convenio IMSS y ayuntamiento

Un proyecto largamente esperado por los poblanos se consolidó con la firma de convenio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Ayuntamiento de Amozoc, que marca el arranque formal de los trabajos de planeación para la construcción del nuevo Hospital General Regional (HGR) en el municipio.

La obra está proyectada para ofrecer servicios de alta especialidad y atención integral, beneficiando a habitantes de Amozoc, la capital poblana y municipios aledaños, reduciendo los tiempos de espera y la necesidad de largos traslados.

La firma del convenio, realizada en la histórica Casa Colorada de Amozoc, fue celebrada por la titular del Seguro Social en Puebla, la doctora María Magdalena Tinajero Esquivel y el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero.

Al respecto, Tinajero Esquivel destacó que, “con la firma de este convenio se consolida un proyecto largamente esperado; hoy damos un paso firme para garantizar servicios de salud modernos y accesibles para Amozoc y la región”.

Por su parte, el alcalde de Amozoc aseguró que la ciudadanía ya puede tener “certeza de que el Hospital General Regional es una realidad”, pues afirmó que los terrenos designados cuentan con todos los servicios necesarios para iniciar el anteproyecto.

El HGR de Amozoc se convertirá en una de las unidades médicas más grandes y modernas del estado, con capacidad para 260 camas censables, 59 consultorios de especialidades, nueve quirófanos, que otorgará servicio de urgencias las 24 horas del día.

Además, contará con atención médica especializada como mastógrafo, sala de hemodinamia y una clínica de cáncer para la mujer, hospitalización de adultos y pediatría, así como tecnología de imagenología avanzada.

María Magdalena Tinajero afirmó que este proyecto estratégico, que cuenta con el apoyo del director General Zoé Robledo, es fundamental para acercar servicios de calidad a toda la población poblana.

El Hospital General Regional del IMSS en Amozoc será el más grande del estado, e iniciará su construcción después de la inauguración del Hospital de San Alejandro, el segundo más grande en su tipo en América Latina, que fue demolido tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La obra forma parte de los proyectos prioritarios para el sexenio, buscando paliar el déficit de camas y servicios de alta especialidad en una de las zonas metropolitanas más grandes del país.

De acuerdo con las autoridades, la selección de Amozoc responde a su ubicación estratégica cerca de la capital poblana y su capacidad para desahogar la alta demanda que tradicionalmente satura las unidades médicas de la ciudad de Puebla.