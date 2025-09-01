Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasEstado

Hospital del IMSS San Alejandro está concluido, pero falta equipamiento: Armenta

El gobernador prevé que en dos meses se inauguren las instalaciones del nosocomio regional

Hospital del IMSS San Alejandro está concluida, pero falta equipamiento, confirmó este domingo el gobernador Alejandro Armenta
Hospital del IMSS San Alejandro está concluida, pero falta equipamiento, confirmó este domingo el gobernador Alejandro Armenta
Yadira Llaven Anzures

La obra del Hospital del IMSS San Alejandro está concluida, pero falta equipamiento, confirmó este domingo el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, efectuado este domingo en la lateral de la Recta a Cholula, estimó que la inauguración podría ser en dos meses.

El mandatario estatal dijo que en aproximadamente dos meses se inauguran dos nuevas obras de gran relevancia para el sector salud en el estado de Puebla, con una inversión cercana a los mil millones de pesos.

Destacó que estas obras incluyen un hospital de oncología infantil y una torre especializada en el tratamiento de la diabetes.

Durante un evento reciente, el morenista mencionó que la presidenta del estado ya había visitado las instalaciones.

De acuerdo con sus declaraciones, la obra está prácticamente finalizada y están a la espera de la llegada de un par de equipos médicos para su total conclusión.

El funcionario subrayó la importancia que la presidenta le da a la entrega de obras completamente terminadas, garantizando así su plena funcionalidad desde el primer día.

Explicó que ambas edificaciones buscan servir a la población poblana, ofreciendo atención especializada en áreas críticas como el cáncer y la diabetes.

Del hospital San Alejandro, comentó que la presidenta vino hace unos días a inaugurar el Unidad de Oncología y Cardiología del Hospital para el Niño Poblano, que era una demanda de la población.

“Debo decirles también que se prevé la inauguración en breve. Solo faltaba algunos equipos que se están adquiriendo”, declaró.

Afirmó que la construcción del Hospital del IMSS San Alejandro en Puebla está terminada. No obstante, aseveró que la apertura al público sigue pendiente debido a la falta de equipo médico, según confirmó la autoridad.

Armenta explicó que la presidenta de la República considera fundamental que la obra se entregue completa y con el equipo necesario para su pleno funcionamiento.

Finalmente, hizo mención del hospital durante una visita en la que entregó dos obras con un valor superior a los mil millones de pesos.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela alista defensa si EU “pone un pie” en su territorio

La Jornada -
Sputnik Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que su país se prepara para luchar, en el caso de que EU...
Nacional

Persiste desacuerdo entre Morena y PAN en elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Jornada -
Enrique Méndez y Georgina Saldierna Ciudad de México. El diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Activistas prometen reparar la fuente de San Miguel; fueron liberadas por la FGR

Isaí Pérez Guarneros -
Cerca de las 14:20 horas de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó a las cuatro jóvenes detenidas por su presunta...

Presidenta del Congreso local se reúne con juventudes de Morena

Efraín Núñez -
Este fin de semana Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, se reunió con las juventudes de Morena al asistir a la...

Insta Armenta investigar presunta red de prestanombres en el Club Puebla ligados a Salinas Pliego

Yadira Llaven Anzures -
“No nos vamos a meter en temas que le compete a la autoridad, que se hagan las investigaciones y la autoridad actúe con apego...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025