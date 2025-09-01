Hospital del IMSS San Alejandro está concluido, pero falta equipamiento: Armenta

La obra del Hospital del IMSS San Alejandro está concluida, pero falta equipamiento, confirmó este domingo el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, efectuado este domingo en la lateral de la Recta a Cholula, estimó que la inauguración podría ser en dos meses.

El mandatario estatal dijo que en aproximadamente dos meses se inauguran dos nuevas obras de gran relevancia para el sector salud en el estado de Puebla, con una inversión cercana a los mil millones de pesos.

Destacó que estas obras incluyen un hospital de oncología infantil y una torre especializada en el tratamiento de la diabetes.

Durante un evento reciente, el morenista mencionó que la presidenta del estado ya había visitado las instalaciones.

De acuerdo con sus declaraciones, la obra está prácticamente finalizada y están a la espera de la llegada de un par de equipos médicos para su total conclusión.

El funcionario subrayó la importancia que la presidenta le da a la entrega de obras completamente terminadas, garantizando así su plena funcionalidad desde el primer día.

Explicó que ambas edificaciones buscan servir a la población poblana, ofreciendo atención especializada en áreas críticas como el cáncer y la diabetes.

Del hospital San Alejandro, comentó que la presidenta vino hace unos días a inaugurar el Unidad de Oncología y Cardiología del Hospital para el Niño Poblano, que era una demanda de la población.

“Debo decirles también que se prevé la inauguración en breve. Solo faltaba algunos equipos que se están adquiriendo”, declaró.

Afirmó que la construcción del Hospital del IMSS San Alejandro en Puebla está terminada. No obstante, aseveró que la apertura al público sigue pendiente debido a la falta de equipo médico, según confirmó la autoridad.

Armenta explicó que la presidenta de la República considera fundamental que la obra se entregue completa y con el equipo necesario para su pleno funcionamiento.

Finalmente, hizo mención del hospital durante una visita en la que entregó dos obras con un valor superior a los mil millones de pesos.