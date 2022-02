En el Hospital de San Roque, expertos rescatan su estructura y su historia de 4 siglos

La intervención arqueológica y estructural en el ex Hospital de San Roque es importante a nivel local y regional, pero sobre todo a nivel particular, pues el edificio novohispano cayó en desuso y abandono no sólo físico, sino del conocimiento de su sociedad hacia él, afirma Elvia Sánchez de la Barquera, responsable del proyecto de salvamento arqueológico.

Durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales de este diario, la docente, escultora y crítica de arte afirma que la mayoría de los habitantes “no saben dónde está, qué es y lo que ha sido” el inmueble ubicado en la avenida Juan de Palafox y Mendoza número 607, que está llamado a convertirse en el Museo de la Talavera y Arte Popular de Puebla.

Acompañada por el equipo que ella coordina, conformado por los arqueólogos Brenda Suárez, Carlos Morales y Jorge Luis Rosales, y la bióloga Felicitas Rojas, Elvia Sánchez de la Barquera señala que como hospital, San Roque tuvo una relevancia social, sobre todo en las –por lo menos- seis pandemias que vivió y atendió en sus cuatro siglos de existencia.

- Anuncio -

En estos momentos de pandemia, sostuvo, se tuvieron muchas muertes y por lo tanto se crearon los espacios para enterramiento, siendo esto lo que se hallado. Ello, porque como se informó en un pasado comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al interior del ex hospital fueron hallados al menos nueve esqueletos humanos completos y numerosos restos óseos dispersos, algunos depositados en la que debió ser una fosa común y otros que muestran episodios violentos.

También con la presencia de los arqueólogos del Centro INAH Puebla, Sergio Suárez Cruz y Manuel Melgarejo, la antropóloga de formación señala que en el inmueble no sólo se han encontrado entierros primarios y secundarios, sino material usado de cerámica, vidrio, lítica y metal.

“Aparecen y se dejan ver los diferentes estadios del espacio, cómo fue creciendo, cuáles eran las tripas estructurales y arquitectónicas del edificio, y del sistema de cimentación como el drenaje”, apunta en la entrevista.

En ese sentido, agrega que el arqueólogo Carlos Morales ha encontrado por lo menos tres drenajes y un conector hecho a base de arcos que incluso sirven de contrafuertes en un sistema que quizá funcionaba como un colector de drenaje de ese y otros edificios novohispanos.

“En cuanto a la cerámica encontrada ha sido básicamente colonial aunque sí hay en menor escala, será en un cinco por ciento, de origen precolombino en su caso de Cholula, pues no es de extrañar pues la población originaria usaba esa cerámica además de los asentamientos y a raíz de la fundación de la ciudad”, indica Elvia Sánchez de la Barquera.

En su caso, la bióloga Felicitas Rojas puntualiza que también se han encontrado restos de algunos animales, los cuales hablan de un cambio de dieta de la ciudad. De éstos, aparecen huesos de chivo, de cerdo y res, que presentan huellas de corte que dejan ver lo que se aprovechaba y cómo se hacía, es decir, que herramientas se utilizaban o si se usaban para hacer otros objetos.

Continúa que dentro de estos contextos también se han hallado algunos huesos de tortugas y aves menores como guajolotes, lo mismo que algunos restos de pescados, que en conjunto dan información sobre la alimentación, y el aprovechamiento y la relación de la población con la naturaleza. En todos los casos, precisa la bióloga, los restos se han limpiado y reparados en la medida de lo posible, para su posterior análisis.

Rojas apunta que, respecto a los huesos humanos encontrados, varían en edad y sexo: hay desde fetos o nonatos de distintos estados de gestación, algunos del primer trimestre, que son huesos pequeñitos que con mucho cuidado han sido tamizados de la tierra, muy bien excavados y recuperados por el equipo de arqueólogos.

En su mayoría, prosigue, los cuerpos han sido encontrados en posición anatómica, decúbito dorsal extendido, por lo que han sido limpiados y reparados en el laboratorio. “Estamos en proceso de limpieza, han sido embalados para que luego se tenga el análisis preciso para ver patologías, edad, sexo, si tenían fracturas, lesiones o alguna otra enfermedad, así como su edad al momento de morir, si hay mayoría de población femenina o masculina”.

Para el arqueólogo Sergio Suárez, el salvamento arqueológico ejecutado en el ex Hospital de San Roque es un proceso que se sigue en el INAH, que esta vez fue afortunado pues pudo aterrizarse.

Recordó que en 2020, al lado del también arqueólogo Manuel Melgarejo, el Centro INAH Puebla realizó una primera inspección por el hospital fundadoen 1563 por miembros de la Orden de la Caridad del Mártir San Hipólito. En aquella ocasión, dijo, se vislumbró la abundancia de restos óseos en el suelo del inmueble, algo que se afianzó con los antecedentes de excavaciones realizadas por la arqueóloga Citlali Reynoso, en las que también se encontraron huesos humanos, e incluso material cerámico y lítico del periodo prehispánico.

El arqueólogo agregó que llama la atención el número de entierros, pues en cualquiera de las excavaciones hechas se han encontrado huesos de dos momentos: entierros completos primarios y junto a ellos restos secundarios. No obstante, apunta que no se puede hablar de un panteón novohispano, pues la historia de la ciudad de Puebla hubo varias pandemias, por lo que a falta de espacios adecuados se ocupaban estos espacios como lugares de entierro.

“Tuvimos suerte en una primera inspección al inmueble del siglo XVI: vimos que contiene la historia plasmada, pues hay más de dos metros de relleno de material cultural de la fundación de la ciudad. Hay entierros, pisos, drenajes que hablan de la historia que es única y similar a otros inmuebles, los cuales también están en mal estado de conservación”, señaló Suárez Cruz.

Para el investigador, el proyecto de salvamento arqueológico en el hospital -que inició en diciembre de 2021 y que se estima podría concluir en julio de este año- tiene varios beneficios, pues “se rescatará un inmueble y la información que guarda”, a la par de que se restaurará lo dañado y se encontrarán más objetos e informaciones. En ese sentido, llamó a que se continúen con las intervenciones pues con ello “se tendrá una historia más completa de la ciudad”.

Al respecto, el arqueólogo Carlos Morales concluye que con su intervención y salvamento arqueológico se puede “entender el devenir histórico del edificio, de su construcción a la actualidad”, a la par de que se deja ver el interés que se tiene para difundir los hallazgos, pues “se dice poco o nada de las intervenciones arqueológicas dentro de las ciudades históricas, que son mínimas lo mismo que su divulgación”.