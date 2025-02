Honestidad intelectual e ideología

Usted cree que la política consiste en el engaño y yo juzgo que al pueblo hay que decirle siempre la verdad. Melchor Ocampo.

Examinar las declaraciones públicas de quienes intervienen en el análisis político de los sucesos que configuran el acontecer cotidiano de este país, permite conocer un abanico impresionante de posiciones, pronunciamientos u opiniones en los cuales, expresa o implícitamente, se defienden intereses económicos y políticos con los que puede estarse de acuerdo, o no. La estructura discursiva de los planteamientos que se hacen, suele mostrar más la existencia de una arbitrariedad en la argumentación que se esgrime al efectuar esos análisis, que razonamientos científico sociales que expliquen la problemática política o social que se aborda y permita vislumbrar sus posibles soluciones viables. Podría pensarse que la dificultad de abstracción para efectuar el análisis de la problemática social y sus causas o, del papel del Estado en la organización y conducción social o, las interacciones entre estas dos circunstancias, fuesen las generadoras de esa arbitrariedad argumental que contribuye a la alteración de los planos de discusión sobre los tópicos de interés general. Otra posibilidad deriva de la relación que surge entre la defensa de un interés -político o económico- específico y la conveniencia, o no, de hacer planteamientos de verdad sobre los hechos duros de la realidad social. Estos cuestionamientos dan lugar a pensar en la hipótesis de que la arbitrariedad argumental es intencional al realizarse un análisis parcial, sesgado, o que incluya presupuestos lógicos falsos al explicar los fenómenos sociales; ello conducirá, en todos los casos, a la elaboración de afirmaciones cuya finalidad sea la construcción de una ideología para conseguir prosélitos en la tarea esencial de buscar acceder a la conducción de los destinos de una sociedad organizada; es decir, a conseguir la titularidad de los poderes del Estado en beneficio del grupo social del que se forma parte o, se es partidario o, con el que se comparte ideología.

Los procesos electorales y el ejercicio de gobierno, en todos los países del mundo han sido, y serán, fuente inagotable de disputa en el proyecto de país, su análisis social, y la ideología que los grupos de poder de todo tipo, desean consolidar. El crecimiento social y posterior ascenso de la izquierda a las jefaturas de los Estados, permitió a las ciudadanías conocer otras visiones o perspectivas de enfoque, sobre la problemática política, económica y social de los países en los que el fenómeno ha ocurrido, que hizo posible advertir la parcialidad, el sesgo, y los presupuestos lógicos falsos del discurso político enarbolado por el que hubiera sido antiguo régimen y, sus desatinos de gobierno. Dicho discurso fue convertido en una auténtica cortina de humo cuyo propósito era poner un velo a la realidad social para obstaculizar su comprensión a la sociedad en general y a la opinión pública exponiéndolo lleno de calificativos, con el auxilio cómplice de los medios de información masiva, a una población cautiva y, en general, mal informada para generar en ella reacciones emocionales influenciadas contra alguien, o contra algo, que fuera políticamente incómodo. La inducción a la confusión fue convertida en arma de lucha política e ideológica para ser utilizada por los jefes de Estado, grupos de poder, partidos políticos y facciones ideologizadas de la derecha, como un mecanismo básico de conservación del poder político y, en aquellos lugares donde lo han perdido, en un medio necesario para su recuperación.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, por segunda ocasión, está atizando el alborozo de la derecha mundial y el surgimiento de una corriente ideológica de ultraderecha identificada como “fascismo libertario”. En México, sus exponentes más visibles hasta ahora serían Juan Antonio Peña Neder y Eduardo Verástegui; admiradores fervientes de las declaraciones y acciones del mandatario estadunidense. Hacia la misma postura se encamina la oposición partidista, por sus viscerales odios hacia el gobierno de la izquierda y el movimiento social que lo respalda. En esta dirección del pensamiento político hay una importante vertiente que parece tomar fuerza buscando convertirse en corriente predominante, siendo de interés observar a ciertos personajes que son clave para comprender el engaño histórico, político, social e ideológico que subyace tras sus trucadas afirmaciones, así como para intentar descubrir el fondo de sus intenciones al hacerlas abiertas. Ejemplo claro de ello fue que, durante su mandato, quien fuera presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una visita de Estado a Israel; acudió a visitar el Museo (Centro de la Memoria) del Holocausto en Jerusalén. A pesar que la historia de Alemania acredita que el nazismo fue parte integrante de la consolidación en el poder estatal de los grupos radicales de derecha y que así se explica claramente en la página de Internet del Museo; basándose simplemente en la denominación del Partido Nacional Socialista de Alemania, al que perteneció Hitler, tanto Bolsonaro como su canciller Ernesto Araújo, no tuvieron escrúpulo alguno para sostener públicamente que: “el fascismo y el nazismo son fenómenos de izquierda”.

Este tipo de personajes buscan convertirse en personalidades trascendentes de la ultraderecha a través de hacer continuos y exacerbados ataques a la izquierda y, a las instituciones democráticas de sus países. Una regla fija de sus actuaciones en política es hacer afirmaciones temerarias, sin sostén probatorio alguno. Así lo han hecho, Bolsonaro, quien, en discursos, entrevistas y publicaciones en redes sociales, repitió metódica y constantemente afirmaciones sin fundamento sobre el sistema de votación brasileño, criticando las máquinas de votación electrónica de su país asegurando que están plagadas de fraude para insinuar que, en la elección de 2022, no aceptaría una derrota. Un esquema que fue repetición de lo hecho previamente por Donald Trump, con el sonado caso del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en Estados Unidos, a cuyos protagonistas recientemente éste ha indultado en los primeros días de su segunda gestión. En México, lo hizo la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez quien, sin la existencia de resultados electorales preliminares ni prueba alguna de ello, anunció ser la ganadora de los comicios en 2024. El cuestionamiento del sistema electoral, en este caso, aún corre en boca de sus destacados seguidores como Pedro Ferriz de Con y otros. La oposición venezolana, ya por sistema, recurre a este método una y otra vez.

El objetivo perseguido al desplegar estas actitudes, que se convierten en silenciosas campañas de muchos años, es socavar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, que son la base en la que se asienta la construcción de las democracias en el mundo. Estos ataques, quiérase o no, revelan que la derecha naturalmente va escalando hacia posiciones totalitarias, que nada tienen que ver con la democracia. El resultado visible es que los fanatizados partidarios de estos personajes, en su gran mayoría, dicen tener poca o ninguna confianza en los procesos electorales cuando no gana su candidato. Se crean, así, los estereotipos ideológicos que se difundirán masivamente por los medios de información: Si ganan los candidatos de derecha, hay democracia; si ganan los de izquierda, entonces hay fraude y es una dictadura. Al llevar su individualismo a la exacerbación, el objetivo es poner las libertades individuales en la cima de sus reivindicaciones políticas hasta el punto de parecer negar la naturaleza gregaria de los seres humanos. Esta deshonestidad intelectual es movida, esencialmente, por la ambición de poder y riqueza en detrimento del grueso de la población que se ve despojada de ellos, siendo su natural creadora. Su deplorable expresión son las disyunciones maniqueas: libertad o comunismo, que al no ser cuidadosamente explicadas y lanzarse con la finalidad de espantar a los ciudadanos, se convierten en entelequias a elegir.

El actual conflicto que enfrenta el gobierno de México ante las amenazas de diversa índole que le está enviando Trump, ha provocado un efecto irresponsable y poco lúcido políticamente entre los seguidores de la derecha y sus partidos políticos: apoyar las posturas de Trump y regocijarse por las dificultades que pueda tener el gobierno para lidiar con ellas. Su deshonestidad intelectual está movida por la ambición de poder y riqueza. Las aseveraciones del presidente estadunidense han venido subiendo de tono, cada vez más vejatorio e infamante: <<Esencialmente, están dirigidos por los cárteles. No puedo dejar que eso ocurra. México está realmente en problemas, muchos problemas>> (México “está esencialmente dirigido por los cárteles”, dice Trump; propone cambiar el nombre de Golfo de México a “Golfo de América”) <<Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos>> (Trump pone aranceles a México y Canadá de 25%, mientras que a China 10%; acusa a gobierno mexicano de aliarse con el narco | El Universal). Estas posturas de Trump, por sí, o a través de la Casa Blanca, para la oposición en México son, por principio y sin necesidad de comprobación, ciertas y plausibles.

Los dirigentes nacionales de los partidos opositores se regodean con los ataques de Trump y ponen sus muestras de adhesión. Marko Cortés (PAN) pidiendo al Congreso que legisle para considerar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y, Alejandro “Alito” Moreno (PRI) <<Aprovechando la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el partido liderado por Alejandro Moreno criticó duramente al gobierno de Morena, al que acusa de desmantelar las instituciones democráticas en México y ejercer terrorismo de Estado>>; <<…la administración de Morena ha permitido que gobernadores y altos funcionarios estrechen vínculos con el crimen organizado, lo que ha llevado a un colapso en la seguridad y a un clima de violencia que afecta tanto a México como a la región norteamericana. Hoy no hay prosperidad, justicia, futuro ni paz en México. Morena no gobierna, impone un régimen dictatorial que amenaza la estabilidad regional y global>>. (PRI denuncia a Morena como amenaza mundial tras llegada de Donald Trump). La exageración de las cosas podría ser otra forma de subjetividad.

Una nueva generación de intelectuales orgánicos de la derecha asoma para hacer la tarea que, cree, le corresponde: León Krauze, dice: <<La manera en la que Trump justifica la imposición de aranceles en contra de México representa una declaración de denuncia absolutamente histórica en la relación bilateral moderna; la acusación que hizo el gobierno estadounidense sobre el gobierno mexicano es de tal calibre y contundencia que hace inevitable (sic) concluir que tienen información que corrobora la denuncia>>. Para Carlos Loret de Mola simplemente es “brutal” la parte del comunicado que acusa al gobierno de México de estar aliado con los cárteles. El periodista Leonardo Curzio dijo: “Lo más grave es la acusación de que el gobierno de México está vinculado con los carteles”. En tanto, Denise Dresser declara que Trump es particularmente duro con el gobierno de México: <<Señala la “alianza intolerable” con el narcotráfico, y la provisión de refugios seguros para la producción de fentanilo”. Mario Maldonado, aseguró que <<es una declaración demoledora del gobierno de Donald Trump a México, al que acusa de aliarse con los cárteles de la droga>>. (Destacan columnistas Krauze, Maldonado, Curzio y otros, acusación de narco al gobierno de México; “declaración demoledora”, dicen | El Universal). El eterno malencarado Salvador García Soto afirma: <<Con esa justificación, el mandatario norteamericano…de paso, sentenció a la fallida política de seguridad del expresidente López Obrador, que se alió (sic) con los narcos>>. (Gobierno mexicano, aliado del narco: Trump | El Universal). La señora Rosario Robles sólo se pregunta si, frente a la afirmación de Trump contra el gobierno mexicano hay que ¿Cerrar filas?

Todos tienen buen cuidado de no involucrar con los cárteles a ninguno de los gobiernos anteriores; en su análisis parcial, sesgado, el presupuesto lógico falso que imponen es que, para ellos, la historia de México comenzó el 1 de diciembre de 2018. Bajo esa idea, ni a la duda metódica como impulso de investigación, recurren. Para sus fines ideológicos es innecesario e imprudente. Su construcción de ideología, sólo requiere del establecimiento y fijación de presupuestos lógicos falsos en todo su discurso; en este caso, todo lo que diga Trump es “cierto”. Suponen que incendiar los conflictos de Trump con el gobierno mexicano, les abrirá la posibilidad como oposición de vislumbrar un posible retorno a la recuperación del poder político. En ello radica su deshonestidad intelectual que se convierte en talón de Aquiles de todo su quehacer político, impidiéndoles reconocer que es, esta actitud, la que va degradando su labor como políticos e intelectuales, generándoles el rechazo del grueso de la población.

El fascismo libertario está presente en el conservadurismo y en los partidos políticos de corte neoliberal que se aferran privilegiadamente a una creencia para no reconocerse una especie de incapacidad política, como diría Héctor Aguilar Camín, “el hecho de que la sociedad no lo comprenda no quiere decir que no tengamos razón”. Con estos rasgos presentes, la construcción de la ideología de derecha conservadora, ultra o fascista, se construye bajo el lema desarrollado por Goebbels: “El publico alemán desea ser embaucado”. La propaganda incesante basada en la repetición de consignas simples: ¡A mí no me dicen qué debo o no debo hacer! ¡Soy libre de ir a cualquier sitio! ¡No necesito que nadie controle mi vida! ¡Mis derechos no pueden ser pisoteados en nombre del Estado! ¡Con mi libertad no se negocia! ¡Los inmigrantes me quitan el trabajo! (La derecha europea y el “fascismo libertario”, Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada) busca ser introducida en el ámbito de reflexión del ciudadano común con la finalidad de crearle, esencialmente, aversión hacia todo lo que huele a Estado. La deshonestidad intelectual de esta ideología del individualismo exacerbado reside en ocultar el hecho de que el Estado es el instrumento imprescindible para la organización de una sociedad y que, éste, actuará conforme a los intereses de la clase social que lo gobierne. La exaltación frenética de la libertad, entre los desposeídos, busca dividirlos socialmente para propiciar su desunión y aislamiento.

<<La igualdad ante la ley que promueve la democracia neoliberal es aquella que señalaba Anatole France que prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan>>. <<Los que son dueños de este país… es un gran club, y tú y yo no estamos en él>>, <<Los dueños de este país saben la verdad: el sueño americano se llama así porque uno tiene que estar dormido para creérselo>>. (George Carlin dixit).

La deshonestidad intelectual abarca todos los ámbitos de la vida social y no conoce límites: <<Unos 216 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la comunidad católica en Francia entre 1950 y 2020, reveló ayer en un informe Jean-Marc Sauvé, presidente de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia>>. <<Los Papeles de Pandora, a juzgar por lo publicado hasta ahora, ponen en entredicho la honestidad de los gobernantes de Azerbaiyán, Kazajistán y Ucrania, países del espacio postsoviético, que se valieron de paraísos fiscales para adquirir propiedades en el Reino Unido, evadir el pago de impuestos y, en un caso, hasta enriquecer a una segunda esposa no oficial, entre otros artilugios que creyeron nunca se iban a saber>>. <<En la reciente filtración de documentos obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se describe un sistema financiero utilizado por los ricos y famosos para comprar yates, jets privados, invertir en bienes raíces y proteger el bienestar de sus familias mientras evitan el escrutinio>>. <<Los 400 estadunidenses más ricos incrementaron su riqueza total 40 por ciento el año pasado, en plena pandemia, cuyas consecuencias económicas han devastado a millones de personas en este país y el resto del mundo, elevando el monto de su fortuna colectiva a 4.5 billones de dólares>>. <<El secretario general de la ONU, António Guterres, tachó de inmoral y estúpido el acaparamiento de vacunas contra el coronavirus en los países ricos, al advertir que la situación deja vía libre a la aparición de nuevas variantes potencialmente peligrosas>>.

Las minorías megamillonarias que están accediendo al control del poder estatal, lo han logrado sembrando la división ideológica entre la población; tendrán un poder omnímodo frente a ella, al concentrar el poder político y económico como condición óptima e insuperable de su proyecto de país y afán de vida: la acumulación insaciable de capital. El “adelgazamiento”, “recorte” o “disminución” de las funciones del Estado, anunciados por esos gobiernos -Milei, Trump- implica reducir sus funciones colectivas hasta ir dejando únicamente su parte represiva, violenta, de fuerza pública, cuya finalidad será sofocar la inconformidad social que se suscite contra sus políticas de gobierno, por definición, favorecedoras de los dueños del capital y esclavizantes del trabajo asalariado. Sólo la conciencia social de los pueblos logrará la honestidad intelectual que podrá marcar la diferencia.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 03 de febrero de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO