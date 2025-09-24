Tras riña, asesinan a tiros a un hombre en San Miguel Las Minas, Izúcar

La noche del martes, un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de San Miguel Las Minas, perteneciente a Izúcar de Matamoros. Según los primeros reportes, la agresión se originó tras una riña ocurrida durante las festividades de San Miguel Arcángel.

En un inicio trascendió que el enfrentamiento había dejado un saldo de tres personas muertas. No obstante, tanto la Policía Municipal como la Guardia Nacional confirmaron más tarde el hallazgo de un solo cuerpo sin vida.

Pobladores de la zona, catalogada como de difícil acceso, identificaron a la víctima con el apodo de “El Chapo”. De acuerdo con versiones extraoficiales, este hombre habría sido quien inició la riña que terminó en su homicidio.

Después del asesinato, los servicios de emergencia tardaron cerca de una hora en llegar al lugar debido a las complicaciones del acceso.

Además, se reportó el retraso en la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Al cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado si el cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley así como el inicio de la carpeta de investigación.