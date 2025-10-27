Lunes, octubre 27, 2025
Hallan sin vida a una mujer y sus dos hijos presuntamente envenenados en su vivienda de Santo Tomás Chautla

Personal forense recaba evidencias en la vivienda de Santo Tomás Chautla.
Personal forense recaba evidencias en la vivienda de Santo Tomás Chautla.
Isaí Pérez Guarneros

Poco antes del mediodía de este lunes, autoridades municipales de la capital poblana atendieron un reporte de emergencia que alertaba sobre el hallazgo de tres personas sin vida al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Santo Tomás 4, perteneciente a la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla.

Las víctimas fueron identificadas como María Cruz, de 25 años, y sus hijos Leonel, de 8 años, y Samantha, de 1 año y 2 meses. De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, los menores habrían muerto por una posible intoxicación o envenenamiento, mientras que la madre habría fallecido por asfixia mecánica por suspensión.

Al cierre de esta edición, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) permanecían en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

Según los testimonios recabados, familiares de María Cruz acudieron esta mañana a su domicilio, ubicado en el Andador de Los Peces, edificio 16, interior 401, luego de no tener comunicación con ella desde el fin de semana. Los deudos relataron que la joven madre había tenido una discusión con su pareja sentimental, quien presuntamente abandonó el hogar ese mismo día y hasta ahora no ha sido localizado.

Ante la falta de respuesta a sus llamadas, los familiares ingresaron a la vivienda, donde hallaron a los menores inconscientes y a María Cruz suspendida. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio alrededor de las 12:15 horas, pero confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

Los primeros peritajes apuntan a que la mujer habría muerto por suspensión completa, mientras que los niños pudieron haber ingerido una sustancia tóxica. No obstante, la necropsia de ley será la que determine con precisión la causa de las muertes.

La FGE informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Si bien la principal hipótesis es un posible doble homicidio y posterior suicidio, las autoridades ministeriales se reservaron cualquier conclusión hasta contar con los resultados de los análisis periciales y toxicológicos.

Los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital poblana, mientras que agentes de investigación continúan en la zona recabando evidencias. Hasta el momento, no se ha logrado ubicar a la pareja sentimental de la víctima.

