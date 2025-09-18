Jueves, septiembre 18, 2025
Matan a hombre de 50 años dentro de su camioneta en Izúcar de Matamoros

Hombre de 50 años fue ejecutado con escopeta en Izúcar de Matamoros. Atacante huyó en motocicleta tras el crimen.
Isaí Pérez Guarneros

Al filo de la medianoche del miércoles, un hombre de 50 años, identificado de manera preliminar como Esteban, fue asesinado con una escopeta mientras permanecía dentro de su camioneta en la colonia La Galarza de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor se acercó a la víctima a bordo de una motocicleta y se emparejó con el vehículo que estaba estacionado. En cuestión de segundos, apuntó y disparó, para luego huir de inmediato del lugar.

Vecinos que escucharon la detonación alertaron a los servicios de emergencia. Al arribar, policías municipales confirmaron que el hombre permanecía en el interior de la camioneta con múltiples heridas provocadas por los perdigones.

Paramédicos que acudieron junto con los agentes corroboraron que la víctima ya no tenía signos vitales, presumiéndose que la muerte fue instantánea. La zona fue acordonada y se desplegó un operativo con apoyo de la Policía Estatal, integrantes de la Secretaría de Marina y del Ejército.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las diligencias concluyeron en los primeros minutos del jueves. Vecinos entrevistados señalaron que no alcanzaron a ver al agresor, pero sí escucharon el motor de la motocicleta en la que huyó tras el ataque.

Ante ello, autoridades investigan si en el hecho participaron dos personas. De manera preliminar, se descartó que el homicidio esté relacionado con actividades ilícitas, apuntando más bien a un posible conflicto personal que la víctima habría tenido antes de ser asesinada.

Versiones extraoficiales indican que el hombre mantenía una relación sentimental con una mujer casada, situación que podría haber detonado el enfrentamiento en las horas previas al crimen.

Hasta el momento no se reportan detenidos por este homicidio doloso. Sin embargo, la autoridad ministerial ya abrió la carpeta de investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

