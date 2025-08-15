Homicidio de Leonel Herrerías habría sido porque descubrió a quienes robaban su domicilio

El homicidio del profesor Leonel Herrerías Torres, ocurrido el pasado lunes, podría estar relacionado con el hecho de que el docente sorprendió a los ladrones que saqueaban su vivienda en Santiago Miahuatlán, según la versión de sus familiares.

De acuerdo con el testimonio recabado por el activista Kevin Williams, representante de la Unión de Colectivos LGBTTTIQ+ de Tehuacán, Leonel habría encontrado a los delincuentes dentro de su casa, momento en el que fue atacado.

Williams señaló que, aunque el profesor sufrió discriminación por su orientación sexual en vida, en principio no considera que se trate de un crimen de odio, postura que coincide con la clasificación inicial de las autoridades, que no han tipificado el caso bajo esta figura.

No obstante, el activista enfatizó que la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) debe incluir en la investigación la posible agravante por odio.

Familiares y el propio Williams aseguran que, además de privarlo de la vida, los responsables vaciaron completamente el domicilio del profesor, llevándose incluso monedas de santos, lo que consideran evidencia de una intención clara de robar todos los bienes de valor del docente, quien además se desempeñaba como director interino del Centro de Educación Preescolar Indígena “Netzahuatcóyotl”, adscrito a la Zona Escolar 417 Tepequexpan, en Zoquitlán.

Según esta versión, Herrerías descubrió al grupo de hombres en pleno saqueo, por lo que habría sido sometido y privado de su libertad. Al identificarlo como docente, los agresores le habrían exigido información o dinero y, posteriormente, lo atacaron con múltiples puñaladas, hecho que sus familiares calificaron como un acto de tortura.

Williams recordó que el homicidio ocurrió en una comunidad rural de bajos recursos, donde era conocido que el profesor percibía un salario superior al promedio local. En conversación con La Jornada de Oriente, el activista explicó que los crímenes de odio responden a características específicas y que el asalto no está contemplado en esa tipificación.

“No se trata de un crimen de odio, de inicio, porque la Fiscalía aún no lo ha tipificado como tal, ya que las características que presenta el caso corresponden a un asalto. Se llevaron todo de su casa, la vaciaron”, declaró.

La familia también afirma que el homicidio habría sido cometido por varias personas, ya que dentro de la vivienda se encontraron huellas de más de un implicado.

En cuanto a la cobertura mediática, Wendy Herrerías Torres, hermana de la víctima, denunció en un video difundido junto con Kevin Williams que ningún medio se ha acercado a la familia y que las especulaciones difundidas en redes sobre un crimen de odio u otros supuestos motivos son inventos.

“Por parte de la familia de Leonel Herrerías Torres, queremos aclarar que no hemos sido entrevistados por ningún medio de comunicación. Mucha de la información que se está difundiendo en redes sobre cómo se encontró a mi hermano y lo que sucedió está siendo tergiversada por medios de comunicación”, declaró Wendy Herrerías, quien dijo desconocer el origen de la información que se ha publicado en diversas plataformas.

Finalmente, la Unión de Colectivos LGBTTTIQ+ de Tehuacán anunció que en los próximos días definirá una manifestación o protesta para exigir justicia por el homicidio del docente.