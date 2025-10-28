Homenajes y denuncias sociales, temáticas de las ofrendas montadas en Casa de Cultura

Aunque reducidas en recursos con flores de cempasúchil que, aunque es el primer día de exhibidas ya están marchitas, las ofrendas que se exhiben en Casa de Cultura abordan problemáticas sociales actuales: la desaparición de personas, los feminicidios o los crímenes de odio perpetrados hacia la comunidad LGBTQ+.

Desde este martes 28 de octubre y hasta el próximo domingo 2 de noviembre, los altares que forman parte de la edición 55 del concurso de ofrendas organizado por el recinto y la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla hacen también homenaje: lo mismo a los familiares que ya no están, que a figuras del ámbito poblano como Efraín Castro Morales (Puebla, 15 de noviembre de 1936- 31 de junio de 2025).

Del prolífico estudioso, difusor y conservador del patrimonio poblano, se exhibe una ofrenda que alude a su pasión por la investigación. Con una escenografía que tiene como fondo una impresión de la Biblioteca Palafoxiana, recinto que también estudió, se exhiben parte de sus libros publicados, así como una bata blanca, en referencia a su profesión médica.

“Docente, cronista, investigador y defensor del patrimonio cultural de México, Efraín Castro Morales deja un valioso legado para los mexicanos y el ejemplo de la congruencia con la preservación de la herencia cultural de nuestra nación”, se lee en un pequeño texto, en referencia al joven que a sus 17 años descubrió los murales escondidos en la antigua Casa del Deán, misma que al lado de otro tanto de defensores del patrimonio, libró de su demolición.

Otros homenajes, por ejemplo, son para Delia Guzmán y Gilberto Manzola, relojeros y joyeros poblanos, quienes por años dieron cuerda y mantenimiento a los relojes del Palacio Municipal, del mercado La Victoria y de El Gallito, un altar que hace alusión además a la talavera de Puebla, mayólica reconocida por la Unesco.

En los altares no faltan los gritos de denuncia en contra de la violencia y la desaparición de personas; los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+, particularmente hacia las personas trans; y hacia las personas afectadas por fenómenos naturales como sismos y huracanes.

De paso, en las ofrendas de la Casa de Cultura aparecen ejemplos de los altares tradicionales en donde fueron incluidos un mayor número de elementos naturales, entre flores y frutos, así como piezas y oficios de antaño, como la cartonería -con un conjunto de huesudas que aluden a monjas coronadas y catrinas-, y el barro.

No faltan los guiños “contemporáneos” con ofrendas que incorporan piezas de Lego -que se arman y desarman-, o aquellas que apuestan por dar otra mirada a la tradición: una más actual que, sin embargo, no se separa de ella, como aquel cubo blanco que, en su interior, al introducir su cabeza, el espectador podrá ver que está tapizado de los elementos comunes en un altar además de referencias hacia el mundo prehispánico, que legó parte de su cosmovisión.

De paso, aparece la ofrenda monumental montada por la propia Casa de Cultura que este año fue dedicada a las mujeres indígenas.

Al ser un concurso, el número 55, las ofrendas se inscriben en tres categorías: tradicional, expresión libre o cartonería.

Entre los requisitos, en la categoría tradicional, será “respetar el aspecto formal, el contener un espíritu popular, el contar con un sentido creativo, el exaltar las mejores esencias del tema convocado, y el tener autenticidad tanto en los elementos como en los accesorios expuestos”. En su caso, en las categorías de expresión libre y cartonería, se deberá “tener como temática obligatoria el día de muertos, el contar con calidad artística y el mostrar una excelente presentación”.

Tras ser evaluados por un jurado calificador que dictaminará a los ganadores de cada categoría, los primeros lugares recibirán premios monetarios: en la categoría tradicional, serán dos premios de 14 mil y 8 mil pesos al primer y segundo lugar del renglón “personas físicas”, siendo los mismos montos para los que se inscriban en el renglón de “organismos; mientras que en las categorías expresión libre y cartonería, habrá un premio único por ocho mil pesos.

Te puede interesar: Desde hoy y hasta el 8 de noviembre se celebra el encuentro Entre vivos y muertos