Homenajean en Puebla a Enrique Florescano; la historia ha sido una belleza y un arte, afirma el investigador

La Historia, Enrique Florescano Mayet (San Juan Coscomatepec, Veracruz, 1937) la ha investigado, reflexionado, cuestionado. En varias décadas, ha ido de tema en tema, e incluso de disciplina en disciplina, haciendo una labor vital que ha nutrido no solo a la historia sino a su vida misma. “Es una belleza y un arte que me ha entusiasmado toda mi vida y me ha permitido vivir así”, afirmó el historiador formado en la Universidad Veracruzana y doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París.

Este jueves 26 de junio en el Museo Regional de Cholula, el investigador que recibió recientemente el Premio Alfonso Reyes por parte de El Colegio de México, otra institución académica y octogenaria con la que está íntimamente vinculado, recibió un homenaje organizado por la Secretaría de Cultura (SC) estatal.

En el acto animado por el antropólogo Julio Glockner, quien planteó incluso la necesidad de defensa del maíz como grano identitario de México que es amenazado por empresas transnacionales que buscan su casi segura desaparición con la siembra de semillas transgénicas, el historiador Enrique Florescano presentó su más reciente trabajo que gira, precisamente, en torno al maíz.



Se trató del libro Dioses y héroes del México antiguo, y del video El mito del dios del Maíz, con los cuales el historiador cierra una etapa que comenzó en 1963 en torno a este tema primordial en la cultura, el pensamiento y la cosmogonía mesoamericana.

Libro y video se complementaron con la exposición de talavera en la que Talavera de la Reyna plasmó, basada en las investigaciones del propio Florescano, el mito de surgimiento del maíz y su conversión a ese “dios humanizado”, a esa planta que dio de comer a las sociedades mesoamericanas y que lo sigue haciendo hoy, pese a las amenazas.

Contento, Enrique Florescano llegó puntual a la cita. Rodeado de familiares y amigos recordó que al Museo Regional de Cholula había asistido a su inauguración. En su espera contó, durante una entrevista, que la historia había sido un enriquecimiento constante, pues de ella había aprendido todas variantes de la interpretación histórica y todas las corrientes de investigación nuevas, lo mismo en México que en Francia.

“(La historia) me da una alegría para conocer, para ir aprendiendo retos nuevos y aventuras nuevas. Es algo excepcional. Investigando se llega a nuevas rutas, a nuevas interpretaciones, nuevos temas”, afirmó sereno.

Expuso que como ejemplo de esas nuevas rutas es el video El mito del dios del Maíz, el cual es una “novedad en su vida”, que inició hace dos años y con el que sigue aprendiendo, pues está seguro que “la historia continuamente lleva a una pregunta, a investigar y otras preguntas y resoluciones”.

Concluyó que arqueólogos, historiadores, antropólogos y demás estudiosos del pasado e incluso comunicadores sirven y ayudan a comprender el pasado y a descubrir el mundo.



Sobre su libro Dioses y héroes del México antiguo, acompañado por el titular de la SC, Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo, dijo que se trata de la conclusión de un trabajo comenzado hace casi 60 años, tiempo en el caminó por distintos temas que le ayudaron a comprender mejor la historia de México, tanto la antigua como la colonial y la contemporánea, mismos que se vieron nutridos por sus maestros, y por el ejercicio de abrirse a las interrogantes e interpretaciones de los dioses, los mitos y las culturas.

El libro está dividido en tres núcleos que van del origen del Universo desde los mitos mesoamericanos y los medios de expresión imaginados para grabar el origen de la Tierra, pasando por los mitos fundamentales del México Prehispánico: el dios del maíz y la serpiente emplumada, y concluyendo en las huellas históricas de los héroes del carne y hueso.

En el caso del video El mito del dios del Maíz señaló que está dedicado a los campesinos, pues son ellos los que vieron el crecimiento biológico del grano para que fuera semilla y luego planta. “Fue una creación indígena. Ahora no se habla tanto de la capacidad científica de los campesinos, pero son los antiguos los que inventaron el desarrollo de esta planta. El maíz se convirtió en una planta versátil, es la más productiva con capacidad alimentaria. En países donde se aclimató, lo usaron y descubrieron sus capacidades y variedades y se volvió fundamental para el ser humano”, dijo convencido.

En el material, el cual ya se puede buscar a través de YouTube, Florescano cuenta el mito de creación del dios del maíz echando mano de sus estudios en torno a las imágenes iniciales de la cultura Olmeca, los relatos contenidos en el Popol Vuh y el descubrimiento de 2001 de los murales de San Bartolo, cerca de El Petén en Guatemala, donde el dios del maíz ofrenda frente al cerro primordial, cae al agua y toca feliz porque celebra su renacimiento.

En el video, que cuenta con narración en off del escritor Juan Villoro, Florescano afirma “la afanosa tarea de sembrar la primera semilla en el interior húmedo de la tierra, la lucha contra los elementos que se oponen a su germinación y el brote triunfal de la planta a la superficie terrestre, los tres episodios centrales del relato del dios del maíz, resumen la incentiva indígena para crear vida y civilización”.

Por último, el historiador merecedor del Premio Francisco Javier Clavijero que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia del cual también fue director en los años 80 del siglo anterior, inauguró la exposición Talavera de la Reyna del dios olmeca y dios maya del maíz preparada por Angélica Moreno, amiga personal a quien conoció hace 30 años y reconoció por su “creatividad, empeño y fusión de creación y arte empresarial”.