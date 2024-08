Homenajean a Julio Glockner, el antropólogo de los volcanes y defensor del territorio

Antropólogo de los volcanes y de los hombres vinculados a estas montañas, que abrió nuevos espacios en la investigación a través de sus trabajos sobre enteógenos y otras formas de conciencia; que ha formado parte activa de las defensas del territorio y del patrimonio cultural de Puebla, disponiendo de su conocimiento, de su humor y de su profundo compromiso social y político, y que ha sabido además que “la experiencia antropológica es la experiencia de la otredad”.

Así fue definido Julio Glockner Rossáinz (Ciudad de Puebla, 1955), antropólogo formado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), cofundador del Colegio de Antropología Social de la UAP y por décadas investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la misma universidad, al ser homenajeado en el quinto Congreso internacional de etnografía contemporánea del estado de Puebla, los derechos étnicos y lingüísticos.

En la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar, el reconocido antropólogo Elio Masferrer Kan y el periodista y director del Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales Aurelio Fernández Fuentes revisaron la labor de Julio Glockner en un acto completado por amigos, familiares y pares de la disciplina antropológica.

De inicio, Masferrer Kan distinguió que Glockner Rossáinz abrió la investigación antropológica con sus estudios sobre los volcanes: el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. “Reivindicó en definitiva esta parte que es clave en la vida de gran parte del estado de Puebla y de las zonas aledañas”, dijo. De paso, continuó el organizador del congreso, volteó su mirada hacia los enteógenos y “otras formas de conciencia”, tema presente en libros como La realidad alterada y La mirada interior.

“Julio no es necesariamente un académico sino como buen graduado de la ENAH (…), tuvo una perspectiva militante en la defensa de los pueblos originarios y los derechos humanos”, distinguió y completó que el homenaje sucedía ahora, cuando Julio Glockner está presente y activo física e intelectualmente, y “no cuando ya estemos desintegrándonos”.

“Los antropólogos tenemos que reconocer a los colegas que han estado en la vanguardia de la antropología, a la par de que no podemos olvidar que en la antropología hay que pelear los espacios, siendo que Julio peleó los espacios, y cuando se sale a pelear se gana y se pierde, pero se gana porque los antropólogos no nos dejamos, aunque nos truenen”, concluyó Elio Masferrer.

“A Julio lo conocí antes de conocerlo: lo adiviné”, aseveró Aurelio Fernández al comenzar el repaso de la historia personal y de lucha vivida al lado del investigador homenajeado, con quien ha compartido historias personales, profesionales y de familia. Entre anécdotas, recuerdos y episodios actuales, el director de esta casa editorial definió que la amistad con Julio Glockner ha sido como una ola: a veces en la cresta, a veces sumergidos y a veces revolcados por su movimiento.

“Yo digo que hay algunos anarquistas que lo son de manera metabólica, que lo cargan en el sistema límbico de sus cuerpos. Yo, como ando merodeando de nuevo esa forma de pensar, creo que Julio es un anarquista metabólico, aunque él mismo no lo sepa y aún no lo crea”, dijo viendo de frente al investigador homenajeado, para completar que “el anarquismo no es desorden”, sino más bien “la integralidad del pensamiento, la libertad por delante, el cuestionamiento incombustible”.

Así, Fernández Fuentes mencionó que si bien Glockner Rossáinz no ha sido militante en algún partido, si ha tomado parte en momentos decisivos de la historia reciente de Puebla, convocado por otros intelectuales, artistas y amigos como Elena Poniatowska o Jesusa Rodríguez –caracterizada lo mismo como Benito Juárez que como Ignacio Zaragoza-, o lo mismo convocando para defender el patrimonio cultural, histórico y territorial desde 1986: cuando pusieron un alto a la construcción del estacionamiento subterráneo ubicado en el zócalo de Puebla, que entonces soñaba construir el presidente municipal panista Luis Eduardo del Sagrado Corazón Paredes Moctezuma. A ésta, le seguirían otras contiendas como la defensa de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, así como de Cholula, durante el morenovallismo, acciones que resultaron en sendas obras de teatro populares que echaban mano no sólo de argumentos sino de un característico humor.

En el repaso, no quedó fuera un momento clave en la historia de amistad entre Aurelio Fernández y Julio Glockner: cuando subieron al volcán Popocatépetl para hacer un reportaje sobre el culto que jóvenes alfabetizadores habían advertido profesaban los habitantes de las laderas del volcán. Con una negación primera y con la advertencia de que “se iba a picar”, nacería el texto que sería acompañado por las fotografías de Everardo Rivera y leído por el periodista Carlos Payán, que constituiría un Perfil en La Jornada, al tiempo que sería el germen del trabajo del joven antropólogo derivado en libros como Los volcanes sagrados y Así en la tierra como en el cielo: pedidores de lluvia del volcán. “Aquel reportaje del 26 de junio de 1989 se convirtió en un hito en la relación que los urbanos tenían con los volcanes; solo superado por la erupción que surgió hace 30 años, por cierto”, afirmó el periodista.

Visiblemente conmovido y contento, Julio Glockner agradeció el homenaje organizado por el congreso, un espacio académico nacido desde la maestría en Antropología sociocultural, encargada del congreso. En su breve mensaje, dijo que estaba agradecido porque el acto venía de sus pares, siendo que “la obra de un sujeto individual se desvanece en un sujeto colectivo al que se debe”.

Con una reflexión sobre su disciplina, expuso que el trabajo de campo se sustenta en la convivencia y la conversación, siendo el punto de apoyo de la actividad etnográfica el saber observar y el escuchar. “Construimos narrativas que son puentes, que nos vinculan a los otros y quizá en ninguna otra profesión se le deba tanto a los demás como en la nuestra. Esta condición habla, más que de una metodología, de una sensibilidad pues el contacto con los otros construye una lealtad, una empatía y un compromiso político, con la defensa de los territorios, de los pueblos originarios, que enfrentan la voracidad de las empresas extranjeras”, mencionó.

Continuó que “si entendemos el logos de la disciplina en un sentido más amplio que el meramente académico, la experiencia antropológica es fundamentalmente la experiencia de la otredad, cuando se vive a fondo cuestiona la propia manera de vivir y valorar al mundo, y creo que es en este punto cuando escribimos nuestros mejores trabajos”.

En sus memorias, saltó la presencia del poeta y filósofo Óscar del Barco, fallecido a los 96 años, quien lo vinculó al Seminario sobre el capital y otros pensadores del siglo XX, produciendo la revista Espacios, distribuida en la Ciudad de México. Aquel espacio multidisciplinario lleno de filosofía era “justo lo que necesitaba”, pues decidió no hacer una maestría o un doctorado, sino apostar por ser autodidacta y por el “desorden placentero de sus lecturas”. No obstante, invitado por Alfonso Vélez fundó, al lado de Manlio Barbosa y Ana María Ashwell, el Colegio de Antropología Social que luego se separó de su plan de estudios original, y lo llevó a llegar al que fuera su casa: el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.