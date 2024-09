Realizan homenaje luctuoso en memoria de los activistas Omar Jiménez y Julia Salas

A un mes de su fallecimiento en un accidente automovilístico en la autopista Amozoc-Perote, activistas, familiares y amigos realizaron un homenaje luctuoso en memoria de los defensores del derecho humano al agua, Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres, que incluyó la colocación de una placa con sus nombres en la colonia La Carmelita, al sur de la ciudad de Puebla.

Durante su discurso, integrantes de la colectiva Feministas de Izquierda subrayaron que Julia Salas, sin ningún interés, ni pedir nada a cambio, apoyó con medicamentos, aparatos ortopédicos a personas enfermas, además de fomentar el cuidado del medio ambiente, mientras que Omar Jiménez siempre será recordado por “su incansable lucha en defensa del agua, por ser defensor del pueblo y de los derechos humanos”.

“Julia siempre estaba con el pueblo y para el pueblo sin ningún interés, ni pedir nada a cambio, apoyando con medicamentos, aparatos ortopédicos, fomentando el cuidado del medio ambiente, involucrando a niños, adolescentes y a adultos con los huertos escolares, huertos de traspatio, hortalizas y reforestando donde se solicitaba. Fue una gran amiga, compañera, madre ejemplar, profesionista, política y activista”, expresaron.

Destacaron que Omar Jiménez fue un gran luchador social, defensor de los recursos naturales, defensor del agua, compañero solidario, humanista, defensor del pueblo.

“A Omar le recordaremos siempre por su incansable lucha en defensa del agua, por ser defensor del pueblo, por luchar contra los abusos de Concesiones Integrales, empresa a la cual le gano todos los casos con argumentos legales y en beneficio de los ciudadanos. ¡El agua no se vende, el agua se defiende!”, exclamaron.

En su honor se realizó la siembra de árboles en el sur de la ciudad, acto en el que estuvieron presentes feministas de izquierda 19 de marzo, los vecinos Gustavo Sánchez Dorantes, Eleazar Gómez Sánchez, María del Carmen Gómez Sánchez y Javier Osorio Cruz, Elvira Brígido Romero.

También estuvieron presentes Luis Manuel Hernández Salas y Francisco Jared Hernández Salas, ambos hijos de la activista Julia Salas, así como Edith Herrera Jiménez, Diana Yhunue Herrera Jiménez y José Manuel López Medel, hermanos de Omar Jiménez.

El pasado 27 de agosto, familiares de Omar Jiménez y Julia Salas exigieron al presunto responsable de la muerte de los activistas que se presente ante las autoridades del estado de Tlaxcala, las cuales llevan a cabo las investigaciones sobre los hechos ocurridos en la autopista Amozoc-Perote.

“Hacemos un llamado a la persona que cometió esta imprudencia fatal que tenga la civilidad, el valor ético, moral, por él, por su familia, por nosotros de presentarse porque él lo sabe. Le pedimos a ese conductor que no se escude, ni se esconda bajo un proceso que le ayuda a estar afuera. Mientras nuestros familiares descansan tres metros bajo tierra él anda afuera, tiene familia, que piense en ello, no es el mejor ejemplo. Nosotros no buscamos venganza, pedimos justicia”, indicó Estela Vázquez, suegra de Salvador, hermano de Omar.