Hombres de Atlixco podrían no haber sido víctimas de linchamiento, sino de ajuste de cuentas: LMBH

El muerto y el malherido hallados la víspera en la junta auxiliar de Trinidad Tepango, perteneciente a Atlixco, podrían no haber sido víctimas de linchamiento, sino de un ajuste de cuentas, manifestó esta mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

De hecho, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, expresó que en lo que va del año se han registrado tres intentos de linchamiento y se rescataron personas de ser asesinadas por turbas.

- Anuncio -

“Nada más comentar y confirmar que no se trató de un linchamiento el lamentable evento de ayer y al corte de este mes tenemos tres eventos donde no se ha consumado ninguna muerte, se han rescatado a cinco personas.

Por su parte, el mandatario estatal dijo que aún no ha tenido información de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el homicidio en Atlixco, pero manifestó su sospecha de que en realidad se trató de un crimen derivado de reyertas entre delincuentes.

“Es muy complicado el momento que estamos viviendo como sociedad, sÍ es muy complicado, esta desbordada la violencia, es muy muy preocupante como este, se desarrollan hechos violentos en todas las regiones del estado y que son presumiblemente, presumiblemente ajustes de cuentas, ajustes de cuentas, de manera permanente. Yo no puedo opinar sobre si es linchamiento o no el tema de Atlixco porque no he hablado de ese asunto con la fiscalía, para que pudiera darme una, ahí una noticia, yo tengo mis dudas también, siempre las he tenido, no hay que ver ese asunto como un linchamiento, sino como un ajuste de cuentas, y a partir de eso descartar escenarios porque si no estaríamos generando ya una condición bajo la cual quieren encubrirse muchas gentes”, expresó.

- Anuncio -

Y agregó: “Hay muchas personas detenidas por ser linchadores, eh, muchas. El linchamiento es un homicidio que se comete en colectivo. Cuando era yo abogado decían homicidios tumultuosos, tumultuarios, ¿Así era Carlos? Si ¿Verdad? Hoy no sé como se denominen, pero este, son delitos y sí, el tema de la violencia es una cosa preocupantísima, preocupantísima, y todos se tratan de ajustes de cuentas, entonces es lo que te puedo decir al respecto y llamo también a la gente cuando se sienta agraviada, que no se haga justicia por su propia mano, porque eso no es justicia, eso es involucrarse en la comisión de delitos y nadie va a quedar exonerado, quien haya participado en lo que se pruebe es un linchamiento, no va a quedar exonerado ante la ley, no puede quedar exonerado. Quienes participen en linchamientos cometen delitos y no pueden quedar exonerados de su responsabilidad”.