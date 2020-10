Hombres armados roban vehículo y dos laptop de oficinas de Eric Cotoñeto

Hombres desconocidos y armados se introdujeron por la fuerza a las oficinas del ex diputado local Eric Cotoñeto Carmona, de las que sustrajeron un vehículo y dos computadoras laptop.

Fue el también exdirigente estatal del PRD quien dio a conocer los pormenores del robo en el domicilio ubicado en la colonia Bella Vista.

Reveló que los hechos se registraron cuando uno de sus colaboradores salía a comer, momento que aprovecharon los presuntos ladrones para introducirse por el zaguán y empujaron al colaborador del ex legislador.

Tras golpearlo y patearlo ingresaron y sustrajeron dos computadoras laptop, así como aparatos de videovigilancia en el interior y huyeron en un vehículo propiedad de otro de sus colaboradores.

Más tarde llegaron al lugar agentes de la Policía municipal y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las pesquisas correspondientes.

Dijo que desconoce si del lugar fueron sustraídos otros bienes, ya que hasta el cierre de esta nota no había podido ingresar por la presencia de los peritos.

“No sé que estaban pensando. No soy un tipo ostentoso. No tengo más que lo que generan mis ingresos de trabajo. No manejamos dinero en efectivo. Nos dedicamos a la política”, expuso.

Dijo que desconoce si se trató de un ataque directo en su contra o un hecho aislado propio de la delincuencia que se registra en la ciudad, por lo que se pronunció por esperar a que concluyan las investigaciones.

A principios de este año, el excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, Alberto Jiménez Merino, denunció que le robaron tres llantas de su automóvil.

Según lo denunció el propio exdelegado de la extinta Sagarpa, su vehículo se encontraba estacionado en la esquina de la 29 Sur y circuito Juan Pablo II, donde en cuestión de minutos hombres desconocidos le robaron tres llantas.

En su cuenta de Facebook, el también ex funcionario estatal cuestionó a la edil Claudia Rivera Vivanco que la delincuencia avance sin que su gestión tenga la capacidad de contenerlo.