Hombres armados privan de la libertad a joven en calles de Acajete

Alrededor de seis hombres privaron de la libertad a un joven identificado como Marco Antonio, de 24 años, cuando viajaba acompañado de su pareja sentimental y su hijo de apenas cuatro meses sobre la calle Juárez de la junta auxiliar La Magdalena Tetela, en el municipio de Acajete.

Los agresores interceptaron el vehículo de la familia utilizando una camioneta de color café poco después de las 18 horas del lunes. En ese momento, los seis sujetos realizaron al menos dos detonaciones de arma de fuego dirigidas contra Marco Antonio.

Te puede interesar: Cuatro homicidios, un apuñalamiento y asaltos marcan las fiestas patrias en el estado

Tras la agresión, los hombres obligaron por la fuerza al joven a subir a su vehículo y emprendieron la huida. Versiones preliminares señalan que el grupo armado también se llevó la camioneta en la que viajaba la familia, dejando sobre la avenida a la mujer con su hijo en brazos.

El ataque fue captado por un testigo que grabó con su celular la secuencia de hechos a unos metros de distancia. Minutos después, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia para solicitar ayuda.

Paramédicos, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal arribaron al sitio. Los socorristas valoraron a la mujer, quien presentó una crisis nerviosa, y verificaron que el recién nacido no presentaba lesiones.

Posteriormente, la madre fue trasladada al Hospital Integral de Acajete para recibir atención médica. De manera paralela, las corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

También puedes leer: Adolescente de 16 años muere por bala perdida en Palmar de Bravo durante festejos patrios

Durante la misma tarde-noche, la mujer fue dada de alta y trasladada a la comunidad de San Jerónimo Ocotitlán, donde permaneció bajo resguardo de sus familiares.

Al cierre de esta edición no se ha confirmado si la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por los hechos. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que podría tratarse de un enfrentamiento entre grupos criminales que operan en la región, dado el uso de armas largas durante la agresión.