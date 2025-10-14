Jueves, octubre 16, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Otro hombre fue privado de la vida a tiros en Tehuacán

Los autores del crimen iban en dos motocicletas y un vehículo

Un nuevo asesinato se cometió esta noche en Tehuacán, ahora en la colonia México Sur; los autores del crimen lograron darse a la fuga
Un nuevo asesinato se cometió esta noche en Tehuacán, ahora en la colonia México Sur; los autores del crimen lograron darse a la fuga
Elizabeth Rodríguez Lezama

Un nuevo asesinato con arma de fuego se cometió esta noche en Tehuacán, ahora en la colonia México Sur; la víctima perdió la vida a bordo de su automóvil Kia, color azul, de modelo reciente. Los autores del crimen lograron darse a la fuga con dirección al norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Fernando, alias “El Ardilla”, de 27 años; trascendió que contaba con antecedentes delictivos relacionados con narcomenudeo y robo en distintas modalidades.

Vecinos de las calles 27 Poniente y Sonora pidieron la presencia de ambulancias a través del número de emergencias 911 reportando que en el lugar había un hombre baleado, por lo que técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja respondieron al llamado para auxiliar al herido, pero al revisarlo ya no tenía signos vitales.

Según los vecinos fueron sujetos que iban a bordo de dos motocicletas y de un auto en color rojo quienes interceptaron al Kia cuando estaba a punto de incorporarse a la calle Sonora.

Los hombres dispararon contra el conductor del auto azul en repetidas ocasiones, luego emprendieron la huida hacia el norte, ruta en la que hay varias opciones de salida de la ciudad, ya sea hacia Veracruz o hacia Puebla.

Policías municipales, así como oficiales de la Policía Estatal llegaron al sitio para acordonar la zona y dar parte del hecho a la Fiscalía General del Estado cuyo personal estuvo a cargo del levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue ingresado al anfiteatro del Panteón Municipal para la necropsia de rigor. El personal de la FGE levantó en el lugar del crimen los casquillos percutidos que se integrarán a la carpeta de investigación iniciada por este caso que se presume fue un ajuste de cuentas.

También te puede interesar: Asesinan al diseñador Édgar Molina en Moroleón, Guanajuato

Temas

Más noticias

Nacional

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:35

Balacera en Xochimehuacan deja una persona muerta y tres heridas; hay dos detenidos

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este miércoles se registró una balacera en el bulevar Gasoducto y la segunda privada Libertad, en la junta auxiliar de San...

En 24 horas asesinan a dos hombres en ataques directos en Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros -
Desde la tarde del lunes hasta la del día martes se registraron dos ataques directos contra dos hombres que se encontraban en distintos centros...

De dos disparos privan de la vida a menos de 12 años en Chapulco 

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un menor de 12 años, identificado como Juan, fue privado de la vida de dos disparos; el ataque se cometió en Chapulco, desde donde el menor fue trasladado a Tehuacán,...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025