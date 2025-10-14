Otro hombre fue privado de la vida a tiros en Tehuacán

Un nuevo asesinato con arma de fuego se cometió esta noche en Tehuacán, ahora en la colonia México Sur; la víctima perdió la vida a bordo de su automóvil Kia, color azul, de modelo reciente. Los autores del crimen lograron darse a la fuga con dirección al norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Fernando, alias “El Ardilla”, de 27 años; trascendió que contaba con antecedentes delictivos relacionados con narcomenudeo y robo en distintas modalidades.

Vecinos de las calles 27 Poniente y Sonora pidieron la presencia de ambulancias a través del número de emergencias 911 reportando que en el lugar había un hombre baleado, por lo que técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja respondieron al llamado para auxiliar al herido, pero al revisarlo ya no tenía signos vitales.

Según los vecinos fueron sujetos que iban a bordo de dos motocicletas y de un auto en color rojo quienes interceptaron al Kia cuando estaba a punto de incorporarse a la calle Sonora.

Los hombres dispararon contra el conductor del auto azul en repetidas ocasiones, luego emprendieron la huida hacia el norte, ruta en la que hay varias opciones de salida de la ciudad, ya sea hacia Veracruz o hacia Puebla.

Policías municipales, así como oficiales de la Policía Estatal llegaron al sitio para acordonar la zona y dar parte del hecho a la Fiscalía General del Estado cuyo personal estuvo a cargo del levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue ingresado al anfiteatro del Panteón Municipal para la necropsia de rigor. El personal de la FGE levantó en el lugar del crimen los casquillos percutidos que se integrarán a la carpeta de investigación iniciada por este caso que se presume fue un ajuste de cuentas.

