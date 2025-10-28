Hombre pierde la vida tras recibir al menos cinco tiros en Texmelucan

Un hombre perdió la vida anoche tras recibir al menos cinco disparos mientras se encontraba a bordo de su motocicleta en el estacionamiento de la Bodega Aurrerá de la colonia Los Dicios, en San Martín Texmelucan.

De acuerdo con testigos, dos sujetos que viajaban en otra motocicleta se aproximaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. Transeúntes reportaron al 911 que una persona se encontraba herida en el estacionamiento del supermercado.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron el deceso violento a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron las primeras diligencias, entre ellas, la localización de al menos cinco casquillos percutidos sobre el asfalto. Por la mecánica de los hechos, las autoridades investigan el caso como un ataque directo.

Hasta el cierre de esta edición la víctima no había sido identificada. Sin embargo, esta ejecución se suma a una serie de homicidios cometidos desde motocicletas que se han registrado en Texmelucan y municipios aledaños en los últimos meses.

Apenas hace dos semanas, dos jóvenes de 21 y 17 años fueron asesinados a balazos en la calle Domingo Arenas de la colonia Los Volcanes, después de ser perseguidos por tres sujetos en motocicleta. Hasta el momento, no se han reportado detenciones por esos hechos.

De un tiro ejecutan a mecánico en la capital poblana

Horas antes, un mecánico identificado como Víctor Hugo, de 40 años, fue asesinado de un disparo mientras laboraba en su taller mecánico ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia San Antonio Abad de la capital poblana.

El modus operandi de los agresores fue similar al registrado en Texmelucan: dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento, descendieron, se aproximaron a su víctima y le dispararon en la cabeza.

Tras el ataque, los responsables huyeron a bordo del mismo vehículo. Pese a la pronta llegada de policías municipales y paramédicos, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando recibió la atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cadáver y el aseguramiento de los indicios en la escena. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables, aunque la fiscalía investiga el crimen bajo la línea de un ataque directo.