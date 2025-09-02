Martes, septiembre 2, 2025
Hombre irrumpe en el domicilio de una mujer en Ocoyucan y la asesina de dos disparos

Una mujer de 31 años fue asesinada a balazos en su hogar de Santa Clara Ocoyucan; caso se investiga como feminicidio
Isaí Pérez Guarneros

Una mujer identificada como Joseline, de 31 años, fue asesinada a balazos por un hombre que ingresó de manera violenta a su vivienda en la comunidad de San Bernabé Temoxtitla, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.

El ataque ocurrió alrededor de las 15 horas. De acuerdo con testigos, un hombre que se desplazaba a pie irrumpió en el domicilio de la víctima, ubicado en la intersección de la 147 Poniente y la 15 Sur.

Minutos después de su ingreso, los vecinos escucharon gritos seguidos de al menos dos detonaciones de arma de fuego. Al percatarse de la situación, varios habitantes salieron de sus casas y alcanzaron a ver al agresor cuando huía del lugar.

De inmediato, realizaron el reporte a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Agentes de la Policía Municipal llegaron rápidamente al sitio acompañados de paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Fueron los socorristas quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, determinando que habría fallecido pocos minutos después de la agresión.

Posteriormente se dio a conocer que dentro de la vivienda se encontraban familiares de la víctima, quienes resultaron ilesos. Este detalle ha sido considerado por las autoridades como un indicio para presumir que se trató de un ataque directo en contra de Joseline.

Mientras esperaban la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), los agentes municipales recabaron información sobre la víctima y los hechos a partir de los testimonios de los familiares presentes.

El caso fue turnado al área especializada en feminicidios de la FGE, debido a las características de la agresión. No obstante, las autoridades informaron que la línea de investigación aún no se encuentra plenamente definida.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital poblana, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

