Hombre fue ultimado a tiros en el fraccionamiento Reforma de Tehuacán

De nueva cuenta Tehuacán se tiñe de sangre, esta noche un hombre fue privado de la vida al interior de una barbería ubicada en bulevar Aldama esquina con José María Iglesias, del fraccionamiento Reforma. Vecinos indicaron que fueron alrededor de 10 detonaciones de arma de fuego las que escucharon.

La víctima identificada como Gustavo Adolfo, de aproximadamente 38 años, recibió alrededor de cuatro impactos de bala, uno de los cuales le dio en la cabeza, hasta el momento no se informa si se trata del propietario del establecimiento o de uno de sus clientes.

Vecinos indicaron que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta negra los que llegaron al negocio y abrieron fuego contra esa persona que por las heridas que sufrió perdió la vida en el lugar. Los homicidas huyeron con rumbo al norte de la ciudad.

Según trascendió el hombre asesinado tiene un historial delictivo que incluye asaltos, secuestros, homicidios, delitos contra la salud y otros más. El lugar fue acordonado por policías municipales, agentes de la Policía Estatal, oficiales de la Secretaría de Marina y militares que a la vez hicieron un recorrido por la zona en busca de los autores del crimen, sin lograr localizarlos.

En el lugar del ataque quedaron alrededor de ocho casquillos percutidos que agentes de investigación levantaron como evidencia del hecho. Asimismo un auto que quedó estacionado fuera del negocio fue resguardado por los uniformados sin que se sepa si era propiedad de la víctima.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Anfiteatro del Panteón Municipal donde se realizará la necropsia de ley.

Los vecinos del fraccionamiento Reforma manifestaron su preocupación indicando que ya en otras ocasiones se han escuchado detonaciones de arma de fuego, al parecer disparos al aire, pero pidieron que las autoridades refuercen la seguridad ante el temor de que bandas delictivas se estén apoderando de la zona.