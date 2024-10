Hizbullah: “no sobrevive el más fuerte sino el mejor organizado”.

Hasta el momento, el enemigo no comprende

la profundidad moral y espiritual de este entorno,

de esta resistencia y de nuestro pueblo, así como

el nivel nacional y la estructura de la resistencia

Hassan Nasrallah.

Por Sinuhé

El pasado 17 de septiembre alrededor de las 15:30 hrs. el ejército genocida de Israel por medio de un mensaje activó la explosión de tres mil beepers que pertenecían a la población de Líbano, esta operación dejó a miles de personas heridas y doce fallecidas. Dado que al momento de estallar estos aparatos de comunicación la mayoría se encontraban leyendo el mensaje, muchos de los heridos sufrieron lesiones en los ojos, manos y oídos, un médico del hospital de la ciudad de Sidon, de la parte sur de Líbano, declaró que ante tantos heridos los cirujanos oculares resultaron insuficientes. Estos aparatos de comunicación fueron adquiridos a la empresa Gold Apollo de Taiwán cuyos representantes afirmaron que los dispositivos se ensamblaron en una fábrica de Budapest que no pertenecía a la empresa. Una investigación demostró que previo a la entrega de estos aparatos, el servicio de inteligencia de la entidad fascista de Israel, el Mossad, colocó alrededor de 10 gramos de explosivo en cada dispositivo. Este ataque deliberado además de significar un crimen de guerra, fue acompañado de intensos bombardeos que han sumido al Líbano en una situación muy crítica.

Con estas acciones dio inicio una nueva fase de la guerra genocida de Israel que ahora, con el pretexto de atacar al grupo chiíta Hizbullah, ha bombardeado todo el país masacrando al pueblo libanés. La situación es tan grave que funcionarios de la ONU han señalado que de no detener los ataques de Israel, que para el 29 de septiembre sumaban casi mil personas asesinadas incluidos 50 niños y 95 mujeres, además de 200,000 personas desplazadas, la situación de Líbano podría conducir a otra crisis similar como la de Gaza. A esta situación se añade el asesinato de Hassan Nasrallah, secretario general y líder religioso del movimiento de Hizbullah, cuyo asesinato podría agudizar la crisis en la región.

Surgido en Líbano a principios de 1980 el movimiento Hizbullah y su ala militar las Brigadas de Resistencia Islámica, establecieron en la declaración de su programa expulsar del Líbano a los poderes coloniales de Francia, luchar contra todas las formas de imperialismo, particularmente de los Estados Unidos a quienes llaman “la arrogante superpotencia”, combatir a Israel por ser “la vanguardia y el agente del imperialismo norteamericano en la región”, erradicar a la falange libanesa y desde luego acompañar y luchar junto al pueblo palestino por su liberación. Influido por las ideas y las acciones de la máxima figura religiosa de la revolución iraní de 1979 el ayatolá Jomeini, Hizbullah ha desarrollado su agenda política alrededor de tres ejes: el Islam como doctrina religiosa con un amplio sentido de justicia social, la lucha antiimperialista, anticolonialista y antisionista en Medio Oriente y su respaldo a la lucha del pueblo Palestino. Desde octubre de 2023 Hizbullah se constituyó como el principal nodo del eje de la resistencia, para ello lanzó cientos de cohetes desde Líbano a los ilegales asentamientos de la zona norte de la entidad fascista de Israel, esta acción obligó a miles de colonos, quienes constituyen los sectores más violentos y conservadores de esta sociedad, a abandonar sus asentamientos y buscar refugio.

Para Benjamín Netanyahu, el carnicero de Tel Aviv, las acciones de Hizbullah representaron un descalabro político, pues nunca en la historia de la entidad fascista se habían bombardeado los asentamientos durante casi un año. Esta ofensiva, en contra de Hizbullah y la población de Líbano, busca desconectar la coordinación militar entre los distintos movimientos que componen el eje de la resistencia aislando la lucha del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania.

Con esta ofensiva el genocida Netanyahu desea provocar una respuesta militar contundente por parte del eje de la resistencia para que de esta forma le permita a Estados Unidos, Inglaterra y Francia intervenir de forma directa. A pesar de haber eliminado a la dirigencia militar y al líder moral de Hizbullah, Hassan Nasrallah, el ente fascista de Israel está lejos de acabar con este movimiento pues ni siquiera ha podido controlar Gaza y doblegar a Hamas, mucho menos podrá exterminar a un grupo que cuenta con mayores recursos y más preparación militar. En ese sentido Dana Stroul, ex subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos para Oriente medio, señaló que la destrucción de túneles y de la estructura de la artillería que Hizbullah empleada para lanzar cohetes, que se encuentra a 65 metros bajo tierra, necesita de una incursión militar al territorio, lo que representa una oportunidad para equilibrar la balanza, pues Hizbullah le causaría muchas bajas a la entidad fascista.

La persistencia y resistencia de Hizbullah comprueba que en la lucha contra el imperialismo “no sobrevive el más fuerte, sino el mejor organizado.” ¡Viva Palestina libre¡

A sangre fría (Guerras y armas septiembre de 2024)

Por Rosa Guevara Landa /Rebelión

Derecho a la alimentación

Cuando la ONU decidió reconocer el derecho humano a la alimentación en el 2021, sólo dos países, Estados Unidos e Israel, votaron en contra.

Muerte en Gaza

The Lancet: la guerra puede haber dejado ya más de 186.000 muertos.

Prisiones israelíes

Antes de las redadas masivas de los últimos 11 meses: la Autoridad Palestina calculaba que 800.000 palestinos habían pasado tiempo en una prisión israelí. Muchos nunca habían sido acusados de ningún delito y nunca habían sido juzgados. El índice de condenas de palestinos en los tribunales militares israelíes se acerca al 100%. No existen palestinos inocentes.

Armas, escombros

Armas que la administración Biden ha enviado a Israel desde el pasado mes de octubre de 2023: más de 50.000 toneladas.

Los ataques aéreos israelíes contra Gaza han convertido los hogares de 2,3 millones de palestinos en 42 millones de toneladas de escombros.

Investigación para la Paz de Estocolmo: más del 75% de las exportaciones de armas en los últimos cinco años (2019-2023) provienen de cinco países: Estados Unidos (42%), Francia (11%), Rusia (11%), China (5.8%) y Alemania (5.6%).

Israel, armas.

Desde 1948, Estados Unidos ha proporcionado armas a Israel por valor de 130.000 millones de dólares.

Entre 2018 y 2022, el 79% de todas las armas vendidas a Israel provienen de Estados Unidos (lo sigue Alemania, que suministró el 20% de las importaciones de armas de Israel).

Las ventas de armas USA han llegado en “racimos” deliberadamente pequeños -de menos de 25 millones de dólares por venta-, para que no requirieran el escrutinio del Congreso estadounidense y el debate público.

Gasto militar en el mundo.

2,44 billones de dólares en 2023: un 6,8% superior en términos reales al de 2022.

Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) representan actualmente el 74,3% del gasto militar mundial.

Conflictos armados

Según el monitoreo que realiza la Geneva Academy, en estos momentos hay 110 conflictos armados en todo el mundo (el Uppsala Conflict Data Program registra actualmente el mayor número de conflictos desde 1946).

Colombia, ELN: Tristes quimeras

Por Antonio García, Primer Comandante del ELN// La Tizza boletín electrónico

Muchos se preguntan sobre el futuro del proceso de paz del ELN con el Gobierno nacional en Colombia, sobre la profunda crisis en que se encuentra y las causas que la produjeron.

Podríamos decir que nos encontramos en un momento sin salida, similar al que todos los Gobiernos condujeron en relación con los procesos de paz con el ELN. Ello responde a que el deseo, la intención u objetivo principales han sido siempre lograr la desmovilización, el desarme y la reincorporación de los alzados en armas en escaso tiempo. En reuniones escurridizas, ese ha sido el objetivo central de los distintos Gobiernos colombianos. Por ende, el Estado se plantea siempre dicho objetivo a cambio de unas «promesas» de reformas, de ofrecimientos a un comportamiento «juicioso» en el respeto a los Derechos Humanos por parte del Estado, etcétera.

En el Gobierno de Santos se avanzó un trayecto. Sin embargo, luego de firmar la Agenda, en marzo de 2016 –antes de entrar a la fase pública, como fue acordado– colocó condicionamientos, cuestiones no acordadas previamente y quería obligar al ELN a cumplirlos. Al final negociamos ciertos asuntos referidos a situaciones humanitarias y, posteriormente, avanzamos hasta un Cese el Fuego Bilateral y Temporal por 101 días.

A ese Gobierno no le dio el tiempo, y no pudo asegurar avances para que el siguiente les diera continuidad. Duque ni siquiera quiso hacer el empalme respectivo con el Gobierno saliente. Tenía preparadas varias operaciones militares contra el Comando Central, sobre la base de información de Inteligencia adelantada por Santos y con la participación de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Al Gobierno le vendieron la idea de que el «aniquilamiento del ELN» estaba a la vuelta de la esquina. Además, realizó varias operaciones militares a las que el ELN también respondió.

Desde luego que recibimos golpes, pero cuando nosotros los damos son calificados con juicios de valor. Para el Gobierno y los militares, lo que ellos hacen son «exitosos bombardeos». En cambio, si los hace el ELN son «masacres». Es de elemental sentido común: si ataco debo estar preparado para recibir golpes del mismo tipo. Hay que tener en cuenta que el ELN no realiza acciones en contra de la ética ni que violen el Derecho Internacional Humanitario, como torturas, masacres, desapariciones y otros tantos procedimientos. Existe un doble rasero para calificar lo que cada parte hace contra la otra.

En el ELN sabemos que hay militares y algunos oficiales que son patriotas y se resisten a actuar como lo ordenan el alto mando y la institución. Nos ven también como patriotas que defendemos la soberanía del país y la nación. No comparten la manera en que las élites gobiernan a Colombia. Con seguridad, hacia adelante nos encontraremos en un camino de construcción de futuro.

Con Duque se perdieron cuatro años y la oportunidad de avanzar. Lo que le vendieron a Duque resultó mentira, y el ELN trascendió y sobrevivió a la mediocridad de su gobierno.

El actual Gobierno, que llegó luego de más de tres años de estallidos sociales, fue elegido por el apoyo de los inconformes que nunca votan. Ofreció una posibilidad de continuar con el camino de la paz emprendido desde el gobierno de Santos. Se retomó la Agenda pactada y fue mejorada sustancialmente de manera conjunta.

Luego vinieron los «peros», las dobles agendas: una que se maneja en la Mesa y la otra que lleva todo el cálculo estratégico. Desde luego que eso es lícito, pues ambas partes definen estrategias y hacen sus respectivos planes. Otra cosa es que el Gobierno quiera montar su «agenda estratégica» en la Mesa, y que el ritmo y el camino del proceso esté definido por «imposiciones» en relación con temas o asuntos que nunca se han pactado formalmente.

Así vimos aparecer el límite de tiempo donde «la guerrilla del ELN» llegaba hasta mayo de 2025, cuando eso jamás se había acordado.

La no realización de acciones económicas, entre las que se encuentran las privaciones de la libertad con dicho propósito, jamás fue pactada. Se les dijo con toda claridad que el ELN necesitaba finanzas para mantener a sus combatientes, y de llegarse a un Cese el Fuego habría limitaciones para hacerlo sin los recursos requeridos. Se argumentó, y al final hubo el ofrecimiento, la necesidad de construir un Fondo Multidonante con apoyo de la comunidad internacional.

Llegaron entonces las especulaciones, invenciones y suposiciones. Llegó la guerra mediática. Se dijo que el ELN se financiaría con dineros del Estado colombiano, y respondimos que el ELN no recibirá un peso de la contraparte a la que combate. No es aceptable ética ni políticamente. Ese es –siempre – el pensamiento del ELN. En Colombia, un rosario de desmovilizados termina de empleados del Gobierno y «emprendedores», como se hacen llamar.

El Gobierno se comprometió a construir el Fondo Multidonante, pero luego dijo que era un simple ofrecimiento. El ELN sí debía comprometerse y no podía hacer ofrecimientos, que en toda negociación es lícito, y lo lógico para ambas partes. Como el Gobierno no se movía, hicimos el gesto unilateral de suspender por tres meses dichas retenciones económicas. Eso fue concreto y se cumplió, pero la contraparte no movió un dedo para concretar el Fondo.

Podría seguir con toda una serie de hechos que acontecieron, como la no retirada del ELN de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAOS) y el no reconocimiento a nuestra organización como lo que es: una organización política rebelde alzada en armas.

Los Gobiernos, y este no se escapa, siguen con la misma práctica y visión: a la guerrilla hay que desmovilizarla y, mientras más barato resulte, mejor. Lógico, quedarse en los simples ofrecimientos de papel resulta cómodo y sin costos.

Si estas cuestiones de base los Gobiernos no son capaces de cumplirlas, los asuntos de fondo resultarán una triste quimera.

Se trata de un proceso de paz y de una negociación en la que se busca terminar con el conflicto armado, pero partiendo de las causas que lo originaron y que lo siguen reproduciendo. Casi se completa la decena de organizaciones desmovilizadas y el país no cambia en sus problemas estructurales que, por el contrario, tienden a profundizarse. Coloquémonos en esa lógica y seguramente nos entenderemos.

Ahora, ¿qué sigue? Que el Gobierno cumpla con lo acordado y firmado hasta este momento, eso sería un mínimo de seriedad. Al menos que empiece por un primer paso: retirar al ELN de la lista de los GAOS. Eso permitiría retomar conversaciones para examinar la crisis y buscar salidas. Pero, mientras se le exija solo al ELN que cumpla, esto no sería equilibrado y estaríamos ante un sometimiento o claudicación. Y para eso no cuenten con el ELN.

Lo que argumentamos no es ningún ultimátum, como alegan los medios masivos de comunicación. Se trata estrictamente de que el Gobierno cumpla con lo acordado. Es solicitar que la contraparte cumpla con lo que firmó en la Mesa.

Alarma para el año 2000 (o será en 2024…)

¡Cuidado! cada hombre es una bomba a punto de estallar. Tal vez la amada hace explosión en brazos de su amante. Tal vez…

Ya nadie puede ser vejado ni aprendido. Todos se niegan a combatir. En los más apartados rincones de la tierra, resuena el estrépito de los últimos descontentos.

El tuétano de nuestros huesos está debidamente saturado. Cada fémur y cada falange es una cápsula explosiva que se opera a voluntad. Basta con apoyar fuertemente la lengua contra la bóveda palatina y hacer una breve reflexión colérica… 5 4, 3, 2, 1… el índice de adrenalina aumenta, se modifica el quimismo de la sangre y ¡cataplum! Todo desaparece en derredor.

Cae después una ligera llovizna de ceniza, pequeños grumos viscosos flotan en el aire. Fragmentos de telaraña con leve olor nauseabundo como el bromo: son los restos del hombre que fue.

No hay más remedio que amarnos apasionadamente los unos a los otros.

Juan José Arreola en Prosodia y Variaciones sintácticas.

