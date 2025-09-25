Hijo de Jorge Estefan tramita amparo tras ser vinculado a red de huachicol fiscal

Jorge Bechara Estefan López, hijo de Jorge Estefan Chidiac, expriista y exsecretario de Educación Pública, promovió un amparo con el fin de frenar cualquier orden de aprehensión en su contra. Esto ocurre luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revelara que investiga a Grupo Protesta S.A. de C.V., empresa de la cual Bechara es socio, por presuntamente formar parte de las 210 compañías relacionadas con la red de huachicol fiscal en el país.

De acuerdo con el expediente 967/2025 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla, Estefan López presentó la solicitud de amparo el pasado 12 de septiembre. Una semana después, el 19 de septiembre, se le concedió la suspensión provisional contra una orden de aprehensión liberada el 10 de septiembre, según consta en el propio expediente.

La audiencia en la que el Juzgado definirá si concede de manera definitiva el recurso legal está programada para el 1 de octubre a las 9:50 horas. Mientras tanto, el juez otorgó la suspensión provisional, condicionada a una garantía económica de 30 mil pesos, monto fijado ante la falta de certeza sobre el delito que motiva la orden de captura.

Cabe recordar que entre el 10 y 11 de septiembre, la FGR, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano, realizó un operativo en el que clausuró cuatro gasolineras de las marcas Gema y Oktan ubicadas en Coronango, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla y San Gregorio Atzompa. También fueron cerrados dos centros de almacenamiento de combustible en San Francisco Ocotlán y Chipilo, señalados como puntos vinculados al huachicol fiscal.

Durante estas pesquisas, se detectó que Grupo Protesta, S.A. de C.V. registró como domicilio fiscal un inmueble ubicado en Circuito Roble número 17, dentro del fraccionamiento S.A.R.H. Xilotzingo, en la colonia Tres Cruces de la capital poblana. Según los peritajes, ese espacio operaba como oficina de una empresa comercializadora de energéticos en la entidad y estaría directamente vinculada a la red de importación ilegal de combustibles.

Sin embargo, la FGR logró identificar que se trataba de una compañía fachada o empresa fantasma ya que en el inmueble no se detectó actividad económica.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, esta compañía reportó ingresos por más de mil 787 millones de pesos a pesar de contar únicamente con ocho empleados. Sus socios registrados son: José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra, Raúl Derio Popoca y Jorge Bechara Estefan López.

Además, la FGR señala que tanto Grupo Protesta, S.A. de C.V., como la empresa JWST, propietaria de las pipas confiscadas en San Francisco Ocotlán y Chipilo, utilizadas para trasladar combustible ilegal desde Tamaulipas hasta Puebla, mantienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que las indagatorias federales determinaron que el combustible involucrado en esta red de huachicol fiscal era sustraído ilegalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex). Posteriormente era sacado del país y reingresado a través del puerto de Altamira, Tamaulipas, para distribuirse en gasolineras de Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Puebla.

Este esquema consistía en declarar cantidades menores de hidrocarburo al momento de ingresar por el puerto, lo que permitía comercializar el excedente sin pagar impuestos como el IEPS y el IVA.

Finalmente, las investigaciones apuntan como principales responsables al vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes presuntamente aprovecharon sus cargos en la Secretaría de Marina para sobornar a mandos medios y facilitar la entrada de buques con combustible ilegal.

Actualmente, Manuel Roberto Farías se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano junto con otras diez personas relacionadas con esta red, mientras que su hermano Fernando permanece prófugo de la justicia.