La destilación de las hierbas

Hieronymus Brunschwig (c. 1450 – c. 1512) fue un cirujano y boticario alsaciano cuya obra fue fundamental para el desarrollo de la medicina y la farmacia en el Renacimiento. Aunque su principal ocupación era la cirugía, su verdadera contribución al mundo científico se encuentra en sus detalladas descripciones de la destilación y el uso de la alquimia para fines médicos. Su trabajo rompió con las prácticas medievales y sentó las bases para la farmacopea moderna.

Brunschwig es reconocido por haber escrito tres obras importantes que circularon ampliamente en el siglo XVI. La primera de ellas, “El libro de la cirugía” (Das Buch der Cirurgia), publicado en 1497, es considerado un texto pionero. En él, Brunschwig describe con gran detalle y precisión la anatomía humana, las técnicas quirúrgicas para heridas, fracturas y amputaciones, así como el tratamiento postoperatorio. Su enfoque no se limitaba solamente a la teoría, sino que además proporcionaba instrucciones prácticas y sencillas que permitían a los cirujanos de la época replicar sus métodos.

Sin embargo, su obra más influyente y la que realmente cimentó su fama fue “El arte de la destilación de las cosas simples” (Liber de arte Distillandi de Simplicibus), publicada en 1500. Este libro es un testimonio del conocimiento de Brunschwig en botánica y alquimia. Su propósito era documentar el proceso de destilación de una vasta colección de plantas, describiendo los equipos necesarios, los procedimientos y las propiedades medicinales de los destilados resultantes.

El libro se divide en dos partes principales. La primera, conocida como el “Gran libro de la destilación”, se centra en el proceso de destilar plantas con flores y hierbas. Brunschwig detalla más de 250 plantas, describiendo su apariencia, propiedades y el método para extraer sus esencias. Su trabajo es notable por la claridad y precisión con la que describe el equipo de destilación, incluyendo alambiques y otros recipientes, que fueron ilustrados con grabados muy detallados.

La segunda parte, el “Pequeño libro de la destilación”, se enfoca en la destilación de aceites esenciales y compuestos más complejos, como el alcohol. Aquí, Brunschwig explora el uso del vino para producir “aguas ardientes” (aguardientes), que eran valorados por sus propiedades medicinales y como solventes. Su trabajo fue crucial para popularizar el uso de alcohol destilado en la medicina, ya que permitía la creación de tinturas y extractos más potentes y estables. Describe procedimientos por efecto del sol, en hornos, en el pan, en el interior de hormigueros, en baños, en ceniza, en arena y en un sinfín de elementos y condiciones. Resulta fascinante su descripción de la destilación en estiércol: Colóquese el recipiente rodeado de estiércol caliente, en una caja cerrada o en un establo, cerrando bien la puerta y déjese reposar el recipiente durante cuatro semanas o más…

“El arte de la destilación de las cosas simples” tuvo un impacto profundo en la Europa del siglo XVI. El libro no solo fue un manual práctico para boticarios y médicos, sino que también popularizó la idea de que la alquimia podía ser una herramienta útil para la medicina, y no solo una búsqueda para obtener oro.

Las técnicas y conocimientos de Brunschwig influyeron en otros destacados científicos y boticarios, y su obra fue traducida a varios idiomas, lo que permitió que su legado se extendiera por todo el continente. En muchos sentidos, el trabajo de Brunschwig representó la transición de la medicina medieval, basada en la tradición y las creencias, a una medicina más empírica, fundamentada en la observación y el método.

En 1512 apareció el libro “grande” de Brunschwig sobre la destilación: El libro del verdadero arte de destilar compuestos. Se apoya señaladamente en anteriores investigadores y tiene un carácter más especulativo que el primer libro del 1500. Compara los residuos de la destilación con los cuatro elementos (fuego, agua, aire y tierra), así como el éter como quinto elemento, en latín quinta essentia, que es “el alma, la fuerza, la virtud”, que se extrae de la materia mediante la destilación.

Sus libros tuvieron varias ediciones y es francamente digno de mencionar el Thesaurus pauperum, que pretende ser un manual destinado a la población con escasos recursos y la incapacidad de contratar los servicios de un médico. La denominación de pauperum le fue adjudicada para mostrar, a modo de un botiquín doméstico, cualquier alternativa para combatir las dolencias del “hombre sencillo y el pueblo necesitado”.

La medicina en el Renacimiento marcó un giro decisivo hacia el pensamiento científico. Se abandonaron dogmas medievales y se impulsó la observación directa del cuerpo humano, gracias a figuras como Andrés Vesalio (1514 – 1564) y Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim,​ conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso (c. 1493 ​- 1541); pero se hace a un lado a otras figuras trascendentes como Hieronymus Brunschwig, quienes en conjunto contribuyeron a sembrar, indudablemente, las bases de la medicina moderna.

