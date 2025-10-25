Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasEstado

Hieren a guardia de seguridad durante asalto a maquiladora textil en Tehuacán

Los delincuentes se llevaron el dinero destinado a la nomina

Hieren a guardia de seguridad durante asalto a maquiladora textil en Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama

Un guardia de seguridad fue herido con arma de fuego, este viernes, durante un asalto cometido al interior de una empresa maquiladora textil de esta ciudad, los delincuentes lograron huir el botín obtenido.

Los maleantes entraron al taller ubicado en privada 25 sur y calle Gabino Barreda; de inmediato apuntaron con armas de fuego al personal. Al parecer el guardia trató de impedir el hecho y en respuesta uno de los asaltantes le disparó directamente en el abdomen.

Tras obtener todo el dinero que estaba destinado para el pago de la nómina, los delincuentes salieron de la empresa para darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando tras de sí al personal con crisis nerviosa y al hombre lesionado.

En un vehículo particular el herido fue trasladado de urgencia a una clínica privada donde se le brinda atención médica. Su estado de salud se reporta grave.

Policías municipales, oficiales de la Policía Estatal, así como integrantes de la Secretaría de la Marina acudieron al lugar tras recibir el reporte del hecho a través del número de emergencias 911.

Pese a que las corporaciones realizaron recorridos por los alrededores no lograron dar con los delincuentes. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del hecho; hasta el momento se desconoce el monto de lo robado

Temas

Más noticias

Internacional

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...
Nacional

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:09

Detienen a cuatro implicados en asesinato de vigilante de “La Fayuca”; locatarios atribuyen el crimen a la crisis de inseguridad en la ciudad 

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades estatales confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un vigilante del estacionamiento del mercado Jorge Murad, conocido como...

Policías de Tlahuapan rescatan a joven secuestrada por su expareja pese a tener orden de restricción

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades municipales de Santa Rita Tlahuapan lograron rescatar con vida a una joven de 17 años identificada como Angélica Anahí Pérez Guevara, quien había...
00:00:42

Policía que abatió a un hombre en Coronango actuó dentro de la legalidad: Pastor Betancourt

Isaí Pérez Guarneros -
El policía municipal de Coronango que abatió a un hombre en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacan la tarde del domingo actuó conforme...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025