Hieren a guardia de seguridad durante asalto a maquiladora textil en Tehuacán

Un guardia de seguridad fue herido con arma de fuego, este viernes, durante un asalto cometido al interior de una empresa maquiladora textil de esta ciudad, los delincuentes lograron huir el botín obtenido.

Los maleantes entraron al taller ubicado en privada 25 sur y calle Gabino Barreda; de inmediato apuntaron con armas de fuego al personal. Al parecer el guardia trató de impedir el hecho y en respuesta uno de los asaltantes le disparó directamente en el abdomen.

Tras obtener todo el dinero que estaba destinado para el pago de la nómina, los delincuentes salieron de la empresa para darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando tras de sí al personal con crisis nerviosa y al hombre lesionado.

En un vehículo particular el herido fue trasladado de urgencia a una clínica privada donde se le brinda atención médica. Su estado de salud se reporta grave.

Policías municipales, oficiales de la Policía Estatal, así como integrantes de la Secretaría de la Marina acudieron al lugar tras recibir el reporte del hecho a través del número de emergencias 911.

Pese a que las corporaciones realizaron recorridos por los alrededores no lograron dar con los delincuentes. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del hecho; hasta el momento se desconoce el monto de lo robado