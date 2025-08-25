Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasPolítica

Quieren descarrilar al caballo que va al frente; es falso que condicione programas sociales a cambio de votos: Herrera

En entrevista vía telefónica subrayó que la acusación en su contra busca dividir a la militancia panista

Efraín Núñez

Quieren descarrilar al caballo que va al frente, es falso que condicione programas sociales a cambio de votos, reviró Manuel Herrera Rojas, candidato a la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla.

En entrevista telefónica, Herrera desmintió las acusaciones que lo vinculan con el uso de recursos públicos para influir en la elección interna del PAN. Aseguró que su contrincante, Guadalupe Leal Rodríguez, teme perder la contienda y utiliza falsas denuncias para polarizar a la militancia. El aspirante enfatizó que nunca ha tenido conocimiento ni participación en supuestos programas sociales con fines electorales.

“Estoy concentrado en fortalecer la unidad del partido y en presentar propuestas claras para la militancia”, expresó Herrera. Consideró que las descalificaciones sólo contribuyen a la desunión y debilitan el proceso democrático en Acción Nacional, por lo que exhortó a los contendientes a priorizar el debate de ideas, alejándose de la confrontación.

El candidato poblano agregó que la verdadera base de su candidatura es la propia militancia, a la cual conoce desde hace más de 25 años por su trabajo constante dentro del blanquiazul, y negó cualquier vínculo con el dirigente estatal, Mario Riestra Piña. Afirmó que las acusaciones pretenden desacreditar su liderazgo y generar incertidumbre entre los afiliados.

Enfatizó que “en 15 días se conocerá la voluntad de quienes forman el partido”, y aseguró que no caerá en provocaciones ni responderá a intentos de desprestigio. “Siempre buscan descarrilar a quien va al frente; inventan historias, pero mi tiempo y energía están enfocados en ganar la elección con propuestas y unidad”, manifestó.

Herrera invitó a quienes aspiran a dirigir Acción Nacional en la capital de Puebla a sumar esfuerzos y construir una campaña basada en contenido programático. Remarcó que el partido debe permanecer unido frente a adversidades, respetando la decisión democrática de la militancia. Reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en el desarrollo del proceso electoral.

También puedes ver: Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...
Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador

Efraín Núñez -
Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, guardó silencio sobre los señalamientos del gobernador, Alejandro Armenta Mier, en el sentido de que el blanquiazul...

Arnulfo Carvajal encabeza la tercera fórmula para competir por la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla

Efraín Núñez -
En el proceso interno para elegir dirigente municipal del PAN de la ciudad de Puebla se inscribió un tercer participante de nombre, Arnulfo Carvajal...

Los asegunes de la organización morenista

Daniel Carlos García Gómez
Morena se concibe como un partido-movimiento y aunque se reivindica como de izquierda, su concepción orgánica y política no es de clase. Para corroborar...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025