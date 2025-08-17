Domingo, agosto 17, 2025
Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital

Efraín Núñez

Manuel Herrera y Guadalupe Leal se inscribieron este domingo para disputar la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla. El exregidor acudió a las oficinas municipales en la avenida 11 Sur, colonia Mayorazgo, acompañado de exdiputados locales y federales, entre ellos Pablo Rodríguez Regordosa, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Blanca Jiménez Castillo. En un ambiente festivo, con batucada y vítores de sus simpatizantes, Herrera ofreció desayuno y afirmó que, si alcanza la presidencia municipal del PAN Puebla, “el partido recuperará la alcaldía capitalina”.

El exregidor y excandidato a diputado local aseguró que garantizará resultados electorales favorables y, en caso de obtener la dirigencia, sumará a Guadalupe Leal Rodríguez y al exedil Eduardo Rivera Pérez a su proyecto de trabajo. Puntualizó que ninguno de los líderes estatales y nacionales del PAN, Mario Riestra Piña y Jorge Romero, está involucrado en su candidatura y sostuvo que cuenta con el respaldo de militantes, fundadores y exlegisladores panistas.

Su planilla incluye a la exregidora Gabriela Ruiz Benítez, cercana a Rivera Pérez, así como a simpatizantes de varias juntas auxiliares, entre ellos José Miguel Ángel Sánchez Mendoza, Judith Ramírez López, José Emilio Magdaleno Villegas Flores, Rosalía Herrera Cruz y Gustavo Flores Hernández, entre otros.

Por separado, Guadalupe Leal acudió con numerosos seguidores al Comité Estatal en la colonia Bugambilias, donde denunció ser víctima de una campaña de ataques, atribuyéndolos al temor de perder la contienda interna. Subrayó que su proyecto es plural y que no existen dados cargados a su favor, como sí ocurre en otras planillas, en referencia a su contrincante, Manuel Herrera.

Eduardo Rivera y Mario Riestra se disputarán la dirigencia del PAN Puebla a través de Herrera y Leal

Efraín Núñez -
El exedil Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, líder estatal de PAN, se disputarán la dirigencia del blanquiazul en la ciudad de Puebla...

