Herrera: clausura, la “solución” social para mujeres novohispanas fuera de las normas

Casas de mancebía, casas de recogimiento, cárceles, hospicios, escuelas, internados y conventos, todos ellos espacios de clausura femenina novohispana pensados en cómo se podían “separar y contener” a las mujeres que se escapaban de los patrones y de las normas previstas por la Iglesia y la autoridad.

Aquellas formas de “educación, formación y contención” que la “sociedad necesitó”, señaló la historiadora y profesora de la UAP, Lourdes Herrera Feria, tuvieron como “única solución la clausura y el encierro”, siendo ejemplos los conventos fundados en la ciudad de Puebla como el ex convento de Santa Mónica, un museo fundado en 1935 adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Al participar en el ciclo de conferencias A noventa años de la definitiva exclaustración de las madres Agustinas Recoletas de Santa Mónica de Puebla, que organizó el Museo de arte religioso ex convento de Santa Mónica, expuso que en tiempos coloniales las mujeres tenían un lugar claro en la estructura jerárquica, pues sabían lo que “podían y debían hacer”.

“Es un lugar común hablar que las mujeres, desde tiempos novohispanos, como una herencia de lo que se vivía en las sociedades europeas, tenían un margen de maniobra muy estrecho: su capacidad legal para ser propietarias, para administrar bienes estaba limitada y esas limitaciones estaban asociadas a la noción de la patria potestad, donde era el varón quien tenía el control de los bienes y el destino de la familia”.

Herrera Feria mencionó que, no obstante, las mujeres bajo la patria potestad podían y tenían un amplio margen “de las puertas hacia adentro”, como amas y dueñas de la vida privada, no así de la vida pública que era para los varones.

La investigadora adscrita al Sistema Nacional de Investigadores continuó que, sin responsabilidades legales y económicas, el sector femenino tenía más bien que cultivar ciertas “virtudes” como la prudencia, la dulzura, la honestidad, la sumisión y la docilidad, aptitudes que eran, incluso, propias para la vida monástica.

Tras la Conquista, refirió, tanto hombres como mujeres intentaron sobrevivir en un contexto con normas poco claras, a la par que el mestizaje tomó varios rumbos, dándose situaciones como el abuso de español sobre mujeres o lo que indican las crónicas sobre cómo padres o hermanos utilizaban a sus familias para negociar ventajas.

Así, en este contexto, dijo que las mujeres tuvieron que encontrar maneras de sobrevivir ellas y su prole, pues había una gran cantidad de nacimientos y niños abandonados que no correspondía a lo que dicta la ley.

Desde el siglo XVI, continuó Herrera Feria, la monarquía se preocupó por resolver el problema de la mendicidad, la prostitución y la delincuencia, dándose a la tarea de fundar casas para albergar a mujeres en prostitución que eran susceptibles de ser reformadas, lo mismo casas de doncellas y de recogimiento, además de cárceles para alejar a mujeres de “su pecado” y someterlas a un proceso de amansamiento, es decir, volverlas a la clausura.

La académica interesada en “la historia de las marginadas, las vagabundas, del pueblo llano, las limosneras, las asiladas en hospicios, en casas de pobres y de misericordia” refirió que tanto en España como en tierras americanas se fundaron las primeras casas de recogimiento; en la Nueva España se estableció en 1526, en Santo Domingo, en la Ciudad de México.

La estudiosa notó que si en los siglos XVI y XVII las casas eran de clausura, oración y trabajo para “modificar” el comportamiento de las mujeres, quienes en algunos casos entraban de manera voluntaria, la autoridad civil evoluciono y hacia el siglo XVII se enfocaron en las “conductas pecaminosas y delincuenciales”, siendo que en el siglo XVIII el pecado, la vagancia, el pedir limosna y el dedicarse a la prostitución, eran delito.

No obstante, mencionó la reconocida profesora universitaria, las autoridades no pretendían erradicar la prostitución, que era considerada un “mal necesario” y se toleraba, siempre y cuando las mujeres entraran en clausura en casas de mancebía y no le mostraran al mundo “lo pernicioso” de su labor.

“Esta solución, esta idea de corregir a las mujeres no va a perderse. En el XIX se da la fundación del hospicio de pobres donde se recluirá a muchachas insumisas, mujeres mal casadas o que han perdido la virtud con partos ocultos, cuyo destino era la educación y la contención”, concluyó Lourdes Herrera Feria.