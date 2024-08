Héroes de aula

Hay películas sobre la educación y películas, más bien, sobre los profesores. Esto segundo es el caso de Un trabajo en serio (Un métier sérieux), de Thomas Lilti, que fue parte del más reciente tour de cine francés y que ya está en corrida comercial. Ahora mismo no voy a valorarla a fondo, sino sólo a ubicarla. Transcurre en una secundaria pública de París. A ella llega, como profesor sustituto, Benjamín (Vincent Lacoste), un joven adulto necesitado de dinero, que ha abandonado los estudios de medicina en contra de los deseos de su padre. Sin experiencia docente previa –ni demasiadas ganas o expectativas a su llegada– Benjamín irá descubriendo, poco a poco, las aristas más y menos gratas de la profesión, bien recibido y acompañado por sus colegas: una fauna que, como todos, cursan sus propias encrucijadas. Reitero: ya inserto “el nuevo” en dicho marco referencial, será el paso de los días el que irá revelándole que dar clases es, en efecto, “un trabajo en serio”.

Tal vez su aterrizado acercamiento al tema es lo mejor de Un trabajo en serio. La escuela en cuestión es una promedio –ni privilegiada ni marginal– de alumnos promedio más y menos interesados –mejor y peor portados– de profesores promedio que intentan hacer su trabajo lo mejor posible, a partir de sus edades, su energía y su imaginación. En ellos entra y de ellos se empapa Benjamín, para compartir y entender los muchos rasgos de cada día a día: estudiantes no siempre interesados; padres de familia no siempre receptivos; pedagogías más y menos exitosas; algún chamaco insolente y hasta agresivo; burócratas “supervisores” que opinan que tus clases “son aburridas”; ópticas divergentes en juntas y comités de todo tipo, y –en fin– los encuentros y desencuentros de ser teacher. Todo ello permeado, como arriba dije, por las preocupaciones personales de cada mentor. ¿Qué sorpresa, no? Los profesores también tienen familia, dilemas, temores, sobresaltos. Un trabajo en serio es pues una mirada certera, afectuosa, desdramatizada, entrañable, sin aspavientos mayores, a esos héroes imperfectos a quienes se encomienda “formar” al futuro del mundo (gulp). Exhibe en salas, aunque presumiblemente por poco tiempo.

Finalmente –complemento a esta columna– ofrezco aquí los argumentos de otras dos cintas relativas a profesores, ambas de producción (o coproducción) nacional. La primera es El último vagón, de Ernesto Contreras, inserta en el ámbito de la construcción de vías ferroviarias en México. El personaje central es Ikal, de 10 años, habituado a una vida itinerante por el trabajo de su padre como peón fijador de rieles. Ikal por fin llega a una pequeña comunidad en la que no sólo hace amigos, sino además puede aprender a leer y escribir, en la más que precaria escuela del lugar: un único vagón de tren. La maestra es una estricta pero bondadosa sesentona, convencida de que la educación puede cambiarle la vida a cada uno de sus pequeños estudiantes. Ikal establece con ella una relación estrecha, sincera y emotiva. La segunda es Radical, de Christopher Zalla, inspirada en hechos reales. A la violenta ciudad fronteriza de Matamoros llega, como suplente, el profesor Sergio Juárez, cuyo método es heterodoxo: liberar a sus alumnos de las rutinas pedagógicas de siempre, para hacerles pensar, indagar y experimentar en equipo, con el aliciente de que equivocarse es sólo un reinicio de la búsqueda del conocimiento y el aprendizaje. Ese método casi le cuesta la chamba a Juárez, pero gradualmente despierta en cada niño curiosidad, autoconfianza y la conciencia de su enorme potencial…aunque en su primaria no haya internet ni computadoras. Pero el entorno es de violencia y no-futuro, por la presencia del crimen organizado. En ese status, ¿es posible que florezcan la educación, los valores, la posibilidad de una vida mejor? Parecería que no, pero contra viento y marea el loco de Juárez piensa que sí, estimulando a los chicos y creyendo en ellos. (Que vivan el aula y sus héroes).

