Sábado, septiembre 20, 2025
Tras asumir cargo en Tabasco, Bermúdez Requena empezó a formar ‘La Barredora’

La Jornada

En seis años, de 2019 a marzo de 2025, Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o El Comandante H, erigió un imperio delictivo en Tabasco mientras fingía cumplir funciones como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), desde su nombramiento por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, Bermúdez reclutó a miembros de la policía estatal y utilizó registros de ex convictos para obligarlos a integrarse a su banda. Los delitos incluyen robo de combustible en ductos de Pemex, cobro de piso, levantones, secuestros, distribución de narcóticos, extorsión y tráfico de migrantes.

Coordinaba sus operaciones desde instalaciones de la SSPE, designando agentes y unidades oficiales para obligar a gasolineras a vender combustible robado. Delegaba poder en encargados de zona en municipios como Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa y El Paraíso.

Entre sus cómplices figura José del Carmen Castillo Ramírez, alias La Rana, ex comisionado de la policía estatal y encargado de despacho tras la huida de Bermúdez. También fueron señalados Daniel Hernández Montejo (El Prada), Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández.

La organización La Barredora, liderada por Bermúdez, operaba con oficinas móviles en Villahermosa, donde se mantenía a personas privadas de la libertad. El ex jefe policiaco recibía millones de pesos en efectivo cada lunes, producto del huachicol, custodiado por camionetas oficiales.

El Comandante H también participó en otra organización desde diciembre de 2018, dirigida por El Pelón de Playa, involucrado en delitos contra la salud, acopio de armas, robo de hidrocarburo y secuestro.

Para la distribución de drogas, daba instrucciones a Ulises Pinto Madera, Daniel Hernández Montejo, Yeison Daniel Hernández Montejo y un testigo colaborador identificado como C.T.D.R., para supervisar puntos de venta de cocaína, mariguana y crystal.

Actualmente, Bermúdez Requena se encuentra interno en el Cefereso No. 1, Altiplano, tras la orden de aprehensión federal emitida el pasado miércoles a las 23:01 horas, bajo la causa penal 386/2025.

