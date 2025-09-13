Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado a México Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión y tráfico de personas y drogas.

Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

A través de su cuenta en X, García Harfuch dio a conocer: “Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein de cero tolerancia a la corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención”.

García Harfuch señaló que “en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, y agradeció la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay.

Bermúdez Requena huyó del país luego de que en febrero de este año se librara una orden de aprehensión en su contra y se difundiera que era el líder de La Barredora, lo cual fue dado a conocer en julio por el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, La Barredora fue liderada por Bermúdez Requena al mismo tiempo que fungió como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cargo en el que fue designado el 11 de diciembre de 2019 por el entonces gobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández.

Una vez que se dieron a conocer las actividades criminales de Hernán Bermúdez, el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado y ex secretario de Gobernación en el sexenio anterior dijo en una entrevista radifónica el pasado 21 de julio: “La verdad, no sospeché, si hubiese sospechado de él pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Nos veíamos todos los días, porque acudíamos a la mesa de seguridad y ahí se presentaban él y las demás autoridades”.

Las investigaciones del gobierno federal han establecido que La Barredora se dividió en al menos dos grupos en 2024 cuando Bermúdez Requena habría ordenado que se ejecutara a uno de sus principales cómplices para no perder el control del grupo que opera en los estados de Tabasco y Chiapas.

En ese contexto, actualmente Ulises Pinto Madera, El Mamado, y considerado el segundo al mando de La Barredora, tras ser detenido en Jalisco en agosto pasado se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Anoche, el gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, así como las áreas de inteligencia del gobierno mexicano y la Unidad de Inteligencia Financiera, informaron de la aprehensión de Bermúdez Requena con la colaboración del país sudamericano.

Señalaron que la colaboración paraguaya permitió establecer la ubicación de Bermúdez Requena en ese país y “se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”.

Por ahora, no se dio a conocer si fue trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social o a una prisión en Tabasco, donde un juez libró una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Te puede interesar: Bolsonaro, a prisión.