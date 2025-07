Los hermanos Mayo construyeron una fotografía de estética existencialista: John Mraz

Los hermanos Mayo, afirmó el estudioso e historiador de la imagen John Mraz, hicieron una expresión fotográfica de estética existencialista. “Son reconocidos fotoperiodistas, pero siento que no han recibido el reconocimiento que merecen por la aristocracia fotográfica mexicana que no ha sido justa con ellos”, acusó el investigador al recordar que hace unos 40 años, en una reunión con Pablo Ortiz Monasterio, editor de la serie Río de Luz, le mostró las fotografías de los Mayo, siendo que el también fotógrafo le preguntó dónde estaba la estética, cuestión que él respondió que su estética, precisamente, estaba en sus fotografías.

Al inaugurar la séptima edición del seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico de México del Sistema Nacional de Fototecas, cuyo ciclo de conferencias se denomina Migración e integración, el investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP ofreció la ponencia Hermanos Mayo: fotografiar el exilio.

En su charla, el autor de proyectos expositivos y editoriales como La mirada inquieta, Testimonio de una guerra y Braceros fotografiados por los hermanos Mayo, así como Nacho López: tener algo que decir, una exposición digital, expuso que los hermanos Mayo tuvieron su origen en España, al borde de la Guerra Civil, donde comenzó su vínculo con “los de abajo”, peleando del lado republicano.

Dijo que sin tener como apellido el Mayo, Paco, Faustino, Julio, Cándido y Pablo lo tomaron como apellido de batalla reflejando su compromiso con la clase obrera así como las dificultades que ese compromiso conllevaba. Los cinco fotoperiodistas, continuó en una charla virtual disponible en el sitio INAH TV, en YouTube, son tres hermanos de una familia y dos de otra: Paco, Julio y Cándido son de la familia Sosa Fernández, mientras que Faustino y Pablo son de la familia Del Castillo. Tres de los hermanos Mayo, llegaron a México en 1932: Faustino, Paco y Cándido, pues Julio fue capturado y no llegó sino hasta 1947 y Pablo hasta 1952.

“Su fondo es inimaginablemente grande: cinco millones de negativos que fueron comprados por el gobierno en 1982 y depositados en el Archivo General de la Nación. Son el colectivo más prolífico en la historia de América Latina y quizá en el mundo”, afirmó Mraz al recordar que cuando hizo un proyecto para la Universidad de California para desarrollar cinco juegos de transparencia para enseñanza dentro de la institución, le dieron una semana para separar negativos de sobres, siendo que pudo ver un máximo de dos mil negativos al día, acción que le “dejó los ojos tan rojos como los deja el smog de la Ciudad de México”.

Así, pudo concluir que si se pudieran ver dos mil negativos al día y trabajar diario, se necesitarían siete años solo para ver los negativos de los hermanos Mayo. No obstante, el número de negativos no es el único problema, pues trabajaron para más de 40 medios, siendo que la única manera de trabajarlos seria con una colectividad de la misma manera que quienes hicieron ese archivo.

Los Mayo, los exiliados

John Mraz, reconocido investigador cuyo trabajo lo ha colocado como uno de los “principales propagadores de la fotografía y la cultura visual de México”, como definió Patricia Massé en la charla, recordó que cuando fue parte del Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, entre 1982 y 1983, no sabía qué hacer con un cuerpo enorme de negativos y cómo iba a encontrar un tema de estudio.

Por esos años, prosiguió, el también investigador Jaime Vélez lo visitó para hacer un libro sobre los braceros, siendo que vio la oportunidad de hacer una reflexión acerca de la representación realizada por un colectivo de migrantes exiliados, pues los Mayo no perdieron de vista que ellos mismos fueron exiliados. “Cuando Faustino Mayo dedicó su libro a Miguel de la Madrid, puso ´de un exiliado´, pues dijo que no eran gachupines, que no habían venido a México a ganar dinero, sino porque eran exiliados políticos, pues si se hubieran quedado en España los hubieran matado”.

Así, dijo que le interesó la idea de examinar la fotografía de migrantes, particularmente de los braceros que como trabajadores temporales fueron a Estados Unidos entre 1942 a 1964. “Entre Jaime y yo sacamos Trasterrados: braceros vistos por los hermanos Mayo. No pudimos sacar el careo entre las fotografías de archivo y las publicadas pese a que es la metodología, el libro no aportaba gran cosa. Ellos cubrieron todo, trabajaron en colectivo, compraron películas, mantuvieron sus negativos y no los entregaron a las publicaciones, compraron sus propias cámaras, no debían nada a las publicaciones en las que participaron. Hicieron un catálogo de su archivo y eso es fundamental, pues sin él, las fotografías estarían perdidas”, destacó el investigador de la BUAP.

Expuso que analizar el trabajo de los Mayo fue una manera de definir las formas del fotoperiodismo: era comparar el trabajo de un diarista –antes de la fotografía digital-, pues lo que hacían los periódicos y las revistas de su época era dar a los fotoperiodistas un rollo con 25 exposiciones y cinco órdenes de trabajo. “El campo del fotoperiodismo es ancho y variado, una consideración es la función que se lleva a cabo y la autonomía que se tenga o no. Hay diferencias entre grupos tomando en cuenta que los fotógrafos cambian de papel según las situaciones en las que se encuentran, pues van de menor a mayor autonomía: diarista, revistero o documentalista. Los Mayo fueron documentalistas cuando sacaban fotografías en la calle, cuando iban a cubrir órdenes”.

Como ejemplo, es el ángulo picado que atrapa a una pobre niña que vende chicles en la ciudad en lugar de ir a la escuela, y se ve como encarcelada en una jungla de pobreza y concreto del cual no escapará. Otra imagen es la de un obrero en contrapicada con un mazo sobre su hombro, encuadrado heroicamente con el cielo al fondo y con el hierro como metáfora de su voluntad: una expresión deliberada de Paco Mayo de la glorificación del obrero que surge de la Revolución Soviética.

Otra imagen es aquella en donde los obreros están en un cuarto de vapor de una fábrica textil, en la que el fotógrafo enfatiza como el contexto define a quienes están adentro, pues en lugar de la adulación, el obrero representa gráficamente como están atrapados en las ruedas del progreso. Sucede igual con la fotografía que capta una línea de ensamblaje en la fábrica de Ford de Hermosillo, donde los obreros están como atrapados, reducidos al nivel de las maquinas con las cuales trabajan, convertidos en otro elemento inanimado de la línea: “es una reflexión de la realidad de la fábrica, todo lo que los rodea los reduce al nivel de una refacción, sumergidos en las leyes de la industrialización, pero es también el rostro que mira a la cámara saliendo de entre las máquinas, que honra el espíritu humano que se enfrenta y lucha contra este proceso de reducción”.

Mraz continuó con otra imagen de 1968, cuando el ejército mexicano capturó a estudiantes que están tirados en el piso, cercados y amenazados por soldados, mientras resisten a la represión al grado de hacer señales de “venceremos”. Ahí, los fotógrafos usaron su cámara en una posición para rebotar la luz del flash en la bayoneta. “Es brillante la estética ahí, es la dialéctica entre represión y resistencia”.

Destacó que los Mayo reflexionaron también sobre el futuro de México en otra fotografía: “Es Tlatelolco, la mañana del 3 de octubre de 1968 después de la matanza en la plaza de las Tres Culturas. Es una toma desde arriba, una reflexión sobre la historia de México: abajo las pirámides donde aztecas libraron su última batalla contra conquistadores, a la izquierda una iglesia como brazo de la colonización y en el trasfondo los multifamiliares para los obreros, y encima de todo, en primer plano, los agujeros de balazos evidencia de una brutalidad de un estado que reúso compartir el poder con el pueblo”. Otra más, es aquella donde una mujer embarazada mira los balazos mientras es abrazada a su pareja. “Lleva el futuro de México que siempre estará marcado por ese momento”, reflexionó.

Para cerrar, señaló que es útil reflexionar sobre la variedad de estrategias estéticas de los hermanos Mayo: los ángulos en contra picada que dan poder a los ferrocarrileros o mujeres construyendo aviones en la Segunda Guerra Mundial; o el ángulo en picada para representar a burócratas atrapados en sus escritorios. Lo mismo sucedió con la introducción de las cámaras Leica, que les daban 40 exposiciones y dinamismo. Concluyó que incluso incorporaron su símbolo en su emblema de prensa: el obrero con el mazo, el bracero con el pico y el fotógrafo con la cámara. “Trajeron la tecnología de afuera y los ojos y la disciplina de trabajo de los emigrantes”.