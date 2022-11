Era hermano del abogado Fernando Castillo, la otra víctima de la balacera en Costco, ambos perdieron la vida 

El acompañante del abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco, que fue ultimado este martes en el estacionamiento de la tienda Costco, era su hermano, de nombre Alejandro, quien resultó herido y posteriormente falleció cuando recibía atención en un hospital.

El suceso se registró alrededor de las 11 de la mañana de este martes, cuando los dos hermanos se encontraban en el interior de una camioneta Audi y sujetos armados llegaron y les dispararon de forma directa.

En el lugar perdió la vida Fernando Urbano mientras que Alejandro fue trasladado a un nosocomio para su atención pero en ese sitio falleció.

El suceso fue presenciado por personas que se encontraban en el establecimiento, ubicado sobre el bulevar del Niño Poblano, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, las cuales corrieron para resguardarse en algún lugar del mismo una vez que escucharon las detonaciones de arma de fuego, pues no se sabía hacia dónde eran dirigidas.

- Anuncio -

Después de disparar en contra de las víctimas, los agresores escaparon del sitio con rumbo desconocido y no se tiene rastro de los mismos, aunque se sabe que huyeron del lugar en una camioneta de color oscuro; hasta la tarde de este martes se desconocía el móvil del crimen.

Fernando era un abogado que había destaco en medios de comunicación debido a que interpuso apenas en mayo pasado un amparo ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla para evitar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador contratara a 500 médicos especialistas cubanos bajo el argumento de que el gobierno federal no había homologado los estudios de los extranjeros para atender pacientes en México y no se sabría sí podrían dar un trato adecuado.

Además, apenas había sido acusado en redes sociales por su ex pareja sentimental, quien señaló que anteriormente ejerció en contra de ella violencia psicológica, verbal y física, además de que actualmente no la dejaba ver a sus hijos por lo que lo señaló también de incurrir en violencia vicaria.

“Estoy siendo violentada nuevamente por el padre de mis hijos, el es Fernando Castillo Pacheco el hombre que me privó de la libertad embarazada de sus hijos, que me golpeaba y me dejaba sin comer, al grado de intentar asfixiarme y mandarme al hospital donde casi pierdo a mis hijos. Ahora mi agresor no solo ejerce violencia de género contra mi persona, sino que también está ejerciendo la violencia vicaria. Estoy desesperada”, difundió.

Sobre la víctima también pesan acusaciones de fraude tanto de personas morosas como de instituciones bancarias, pues fue boletinado por la firma American Express y en 2006 fue detenido después de que intentó cambiar un cheque clonado.