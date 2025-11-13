Jueves, noviembre 13, 2025
Heredamos deuda de 2 mil mdp por contratos irregulares y “obras fantasmas”, revela Armenta

El mandatario señala que hubo colusión entre empresarios y exfuncionarios que dejaron laudos “brutales”, temas de pensiones y contratos de obras vencidos

Armenta reveló que la administración heredó más de 2 mmdp en deuda derivada de “obras fantasmas” autorizadas por administraciones anteriores
Yadira Llaven Anzures

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló este miércoles que la administración estatal heredó una “bola de nieve” de más de 2 mil millones de pesos en deuda derivada de contratos de obra vencidos, irregularidades y supuestas “obras fantasmas” autorizadas en complicidad con funcionarios de administraciones anteriores.

Además, destacó que hay al menos 30 contratos de obra en los que está demandado el Estado, que ya los están litigando.

“Nos dejaron una ‘bola de nieve’ de más de 2 mil millones de pesos que estamos atendiendo y que vamos a resolver con diálogo y acuerdo; vamos a poner en evidencia a quiénes actuaron irresponsablemente generando un daño a los poblanos, porque ellos tuvieron beneficios a la hora de contratar obras inexistentes o ampliaciones que no se necesitaban”, sentenció.

Desde la ciudad de México, el mandatario poblano señaló que estos pasivos fueron generados por la colusión de exfuncionarios y empresarios, y ahora el Estado enfrenta determinaciones judiciales de pago que, de no atenderse, podrían incurrir en desacato.

Armenta Mier explicó que la deuda millonaria proviene de compromisos de pago en al menos cuatro contratos con vencimiento y determinación judicial que obligan al gobierno a liquidar de inmediato.

Expuso que “gobiernos irresponsables” de hace seis, 10, 15 y hasta 20 años, “fueron pateando el bote jurídicamente, hasta que la ley ya no les permitió”, avalando irregularidades en finiquitos de obras, así como ampliaciones que no se necesitaban, consideradas “obras fantasmas”.

El esquema, según Armenta, fue una “colusión entre funcionarios y empresarios” que dejaron perder los juicios para provocar sanciones de pago al Estado.

Estrategia de solución

El mandatario aseguró que su administración está atendiendo y resolviendo estos compromisos con “diálogo y con acuerdo”.

Mencionó que la solución al problema del Museo Barroco ya representó un ahorro de 8 mil millones de pesos en este y los dos sexenios anteriores.

Armenta, quien se definió como el primer administrador público profesional en gobernar el estado, enfatizó que su obligación es demostrar que se puede tener una administración eficiente y eficaz combatiendo la corrupción.

“Cada solución que damos a un conflicto financiero heredado tiene un costo; tenemos que hacerlo de manera planificada, organizada”, sentenció.

Se resolverá desprivatización del agua, pero a su tiempo

Finalmente, el mandatario dijo que el gobierno no puede enfrentar todos los problemas heredados al mismo tiempo, como los vicios y la corrupción relacionados con la privatización del servicio de agua, cuyo rescate requeriría una inversión de 15 mil millones de pesos.

“Lo del agua de Puebla sí se puede, pero esto es como la Segunda Guerra Mundial, no puedes enfrentarte en varios frentes de batalla. Tienes que ir uno a uno. Entonces no es conveniente, mando un abrazo a todos los líderes defensores del agua, nosotros estamos con ustedes, somos 4T, pero no podemos enfrentar todos los vicios y todas las corruptelas al mismo tiempo”, arguyó.

Alejandro Armenta dijo que la defensa legal del agua se hará de manera planificada y organizada, porque cada solución que se da a un conflicto financiero heredado tiene un costo.

“Nos dejaron laudos brutales, temas de pensiones y hubo complicidades entre los abogados que promueven los laudos y los abogados cómplices de los servidores públicos”, señaló.

Sin mencionar nombres, concluyó que hay una “trama corrupta” que se está atendiendo, pero insistió “estamos trabajando, apoyando y lo del agua lo vamos a resolver”.

