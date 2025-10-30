Herbicida mata a miles de abejas en el corredor Tecamachalco–Tlacotepec

Estudio revela que la totalidad de la decena de muestras recolectadas en apiarios de Tlacotepec de Benito Juárez resultó contaminado con el pesticida Florasulam, fórmula que no se comercializa en México, pero que ha llegado al campo poblano, provocando el envenenamiento de abejas y la contaminación de colmenas; apicultores lanzaron una voz de alerta ante el riesgo de la desaparición de la producción apícola en la región.

El Florasulam no aparece en el padrón de las 35 sustancias con uso plaguicida prohibidas que por el Gobierno Federal por causar daños a la salud y al medio ambiente, pero de acuerdo a un estudio “El problema de la desaparición de las abejas: causa y efecto en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez” éste químico sólo aparece para venta en España, por lo que no se puede determinar cómo llegó a esta zona del estado de Puebla.

El uso plenamente detectado de la sustancia -por científicos y veterinarios- ha causado la especulación que va desde a compra de mercado negro para uso de invernaderos de origen chino hasta el tráfico del herbicida por terratenientes extranjeros que rentan las tierras de cultivo en la región.

José Luis Leyva Machuca, coordinador del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, alertó por la muerte de miles de abejas en la Cuenca: Tecamachalco, Tlacotepec, Tepanco de López, por el sospechoso herbicida que amenaza a la apicultura en la región, una de las principales actividades de la cuenca.

“Han muerto miles de abejas y cientos de apiarios han quedado vacías por la mortandad de las abejas. Sabemos por el estudio que ha confirmado que la sustancia mata las abejas, pero ni el gobierno del estado ni dependencias federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han atendido la alerta por la sustancia. Le exigimos una investigación mayor al respecto y que prohíba este herbicida y que no siga ignorando el problema, pues cuando lo atienda ya no quedará una abejita más”.

En entrevista, Leyva reveló que aunque campesinos mostraron la evidencia del estudio a autoridades que quedaron convencidas de la gravedad, nada se ha hecho y los acuerdos establecidos simplemente se han ignorado.

“El estudio documentó que un herbicida Florasulam mata a las abejas, incluso hay un acuerdo de investigar cómo entra la sustancia a México pero no ha existido ninguna acción, mientras se sigue usando en los invernaderos de origen chino. Le pedimos al gobierno que avance y que prohíba definitivamente este herbicida que mata abejas”, dijo.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló en una respuesta a la solicitud de transparencia 340007900105925 que no cuenta con informes o estudios donde consten los efectos de la sustancia Florasulam en Puebla y negó que existieran acuerdos o peticiones al respecto; pese a que apicultores sostienen haber denunciado en más de una vez al organismo.

“No se puede determinar cómo llega este herbicida a Puebla”, sostiene Estudio

El estudio que consta en esta casa editorial “El problema de la desaparición de las abejas: causa y efecto en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez”, realizado en 2024, por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, documenta muestras contundentes de que abejas están siendo envenenadas y colmenas contaminadas por la sustancia.

Los resultados de las muestras geo-referenciadas en una decena de colmenas, bastidores con cera, bastidores con miel y las abejas, refieren que la totalidad — el 100 por ciento —están contaminadas con el pesticida 2,4-D ácido 30% (esteretihex11)+florasulam 0.62% SE. “Es preocupante debido a que ambos compuestos son conocidos por sus propiedades herbicidas y su potencial impacto en la salud de los polinizadores y que su venta no se encuentra en México”.

También te puede interesar: Oasis en el asfalto: menor crea el jardín polinizador más grande de Ecatepec

En un apartado el estudio aduce “…Algo que llama la atención con respecto a este producto, es que con esta fórmula no se comercializa en México, y aparece para venta en el Vademecum de España con el nombre de Mustang Herbicida. Por lo que no se puede determinar cómo fue que llagó a esta zona del estado de Puebla…”.

El estudio concluye recomendando de manera imperativa “abordar este hallazgo con medidas que vayan desde la restricción de ciertos agroquímicos hasta la promoción de prácticas agrícolas sostenibles pues reconoce a polinizadores como esenciales para la vida en el planeta.

No a herbicidas sin control

La voz de alarma de los apicultores sobre la desaparición y muerte de las abejas en el estado se expande, recientemente se denunció un caso similar por el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), que solicitó al ayuntamiento detener la jornada de fumigación contra el dengue, lo que también pondría en riesgo los polinizadores como la Abeja Melipona, cuya miel es apreciada en todo el mundo.

Y es que estudios científicos señalan la gravedad de exposición a agroquímicos que impactan en la capacidad reproductiva de las abejas, lo que se traduce en una disminución de las colonias y pérdida significativa de polinizadores, lo que se considera una verdadera catástrofe ambiental.

El estudio también señala que se debe abordar la toxicidad de los pesticidas y su efecto acumulativo. Recomienda salvaguardar la función de las abejas por encima de todo.