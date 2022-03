Helicópteros comprados por RMV no se han vendido  por su mal estado: Barbosa

Los dos helicópteros Agusta A109S “Grand” -matrículas XC-LMO y XC-LNA- y el Bell 407 -con engomado XC-HPZ-, comprados en el sexenio del finado exgobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas, cuyo valor conjunto ronda los 65 millones de pesos, no han podido ser vendidos porque “nadie los quiere comprar” debido a sus pésimas condiciones, informó el actual mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Los helicópteros que son del gobierno del estado, que fueron adquiridos en la época del gobernador Moreno Valle, nadie los quiere comprar. Están a la venta desde hace meses, años ya, y nadie los quiere comprar. Tienen, así como un señalamiento de mal funcionamiento, terrible, y los tenemos a la venta no solamente por nosotros, sino por gente profesional en esto, que es un mercado muy muy especial, no cualquiera puede vender un helicóptero, ¿sí?, no lo podemos parar en un lote de autos y ahí venderlo, ¿verdad? No. Entonces esa es la condición”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo a pregunta expresa en una rueda de medios.

Luego, informó: “Nosotros tenemos dos helicópteros que pagamos tiempo vuelo y nos sirven perfectamente para las actividades de gobierno, actividades de seguridad pública, actividades de protección civil, porque son idóneos para ese fin. Ahora que vengan más los desastrosos incendios forestales, estarán apagando incendios y no dejamos de atender los traslados de enfermos, inclusive de estados vecinos, de Veracruz, le hemos echado la mano, de otros estados vecinos le hemos echado la mano. Nos piden el traslado y vamos y lo hacemos, entonces estamos bien con estos dos helicópteros”.

El pasado 7 de marzo, Barbosa dijo que la vigilancia con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) forma parte de la estrategia de contención y combate a la delincuencia en la zona metropolitana para Puebla, reiteró ayer el gobernador de la entidad,

“Este es un despliegue operativo en respuesta al alza de delitos, básicamente homicidios dolosos, en la zona conurbada y la estrategia no es el helicóptero volando, es la coordinación en materia de seguridad pública, entre el gobierno del estado, gobierno federal y gobiernos municipales, y es lo que estamos haciendo”, explicó en conferencia de medios el titular del Poder Ejecutivo, en aquella ocasión.

Agregó que, como parte de ese esquema, también se llevan a cabo “operativos en transporte público, operativos en colonias, operativos en todo. No vamos a dejar que Puebla se nos descomponga, no vamos a dejar. No vamos a dejar que en Puebla una banda venza a la otra, en los pleitos entre ellas, porque en ese momento empoderamos a la banda vencedora, no, no, no, no, no, no, no, y se vuelven dominantes, no, o sea tenemos que actuar con debida oportunidad y es lo que estamos haciendo”.