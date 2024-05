Contratación del helicóptero Arcángel por el ayuntamiento de Puebla estaría desviando 114 mil pesos diarios a la campaña

El ayuntamiento de Puebla “ha hecho negocio con el tema de seguridad” al contratar por 35 millones de pesos la operación de un helicóptero para 10 meses, bautizado con el nombre de Arcángel, que ha dejado de volar y que cuesta por día a los poblanos 114 mil pesos, cifra que se estaría desviando a la campaña electoral.

Así lo denunció este lunes el regidor capitalino Leobardo Rodríguez, quien forma parte del equipo de vocería del candidato a gobernador por Morena, Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, pidió al gobierno municipal informe de lo que está sucediendo con el helicóptero y el servicio contratado, luego de afirmar que la aeronave “se rentó para hacer negocio, guardarse el dinero y financiar la campaña”.

“El Arcángel es el monumento a la corrupción en temas de seguridad, y vamos a estar pendientes porque no sirve, no ha servido ni servirá, sólo para hacer negocios”, remató.

El morenista expuso que este modelo de helicóptero contratado por el gobierno panista no sirve para temas de seguridad, debido a que es de mucho lujo y poca práctica para lo que la ciudad requiere, como el tipo de cámaras y el vuelo que realiza.

“Hace mucho que no vemos volar al Arcángel, así fueran cuatro o cinco días que no vuela, en promedio por día a la ciudad le cuesta 114 mil pesos, que no sabemos a dónde se van en este periodo de elección”, señaló.

A esto sumó que el ayuntamiento de Puebla no sanciona a sus proveedores por no operar, agregó que la aeronave no da resultados para disminuir los actos delictivos en la capital.

“El Arcángel no ha dado un sólo resultado, no ha atrapado una sola banda criminal; si cuando fue a sobrevolar una fábrica que se estaba quemando, ya se estaba pandeando porque no sirve para estas tareas”, afirmó.

En ese sentido, Leobardo Rodríguez acusó que el gobierno de la capital “ocupa la bandera de la seguridad para hacer negocios”.

El regidor comentó que, si ha fallado el proveedor después de tres días consecutivos, se estaría planteando la rescisión del contrato con el ayuntamiento.

Por esta razón, pidió al ayuntamiento de Puebla que informe sobre la operación del helicóptero o si el contrato ya fue rescindido por no dar los resultados esperados.