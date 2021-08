Helguera fue un artista de vanguardia al servicio del pueblo, afirma El Fisgón en homenaje póstumo

Antonio Helguera (Ciudad de México, 8 de noviembre, 1965) entró en la dinámica de ser un artista de vanguardia al servicio del pueblo porque tenía la cultura política suficiente para hacerlo, afirmó Rafael Barajas “El Fisgón”, al encabezar el homenaje póstumo al monero fallecido apenas el 25 de junio pasado.

Acompañado por la presidente municipal Claudia Rivera Vivanco y la periodista de La Jornada Alma Múñoz, compañera de vida del caricaturista. El Fisgón refirió que su compañero de profesión y amigo tenía un análisis político serio, además de que era quirúrgico, preciso en su análisis y en su dibujo.

“Empezó como mi alumno y acabó como maestro. El trato con él no lo tenía con nadie más en la Tierra”, dijo reflexivo ante la mirada de Mariana y Pedro Antonio, hijos de Helguera y Muñoz.

Al hacer un recuento de su amistad con Helguera, fraguada en torno a El Chahuistle, a El Chamuco y La Jornada, al lado de los también moneros Hernández y Rapé, Rafael Barajas comparó que así como ocurrió en el siglo XIX y luego a mitad del siglo XX, los caricaturistas políticos se convirtieron en artistas vanguardistas al servicio de la sociedad.

“En 300 años hubo una sociedad vertical, organizada por la Iglesia y estratificada: en la cima dios y abajo el rey, y hasta abajo el pueblo bajo el poder de la Iglesia que regía la vida cotidiana”.

“Por ello, una de las causas de insurgencia en el siglo XIX fue la lucha de expresión. Aquí la lucha por la libertad de expresión y la artística se fundieron. Se prolongó en la lucha entre liberales y conservadores, en un país donde no había tolerancia y no había cabida para otra religión que no fuera la católica”.