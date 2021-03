He llegado con mi música y me iré con ella …a otra parte

Me he dado cuenta de que los temas de esta columna en los que trato de remembranzas resultan grandes alcahuetes que me procuran algunos lectores, sobre todo entre aquellas personas con las que compartimos nuestra juventud en épocas ya lejanas, mínimo dos generaciones atrás. Así, que quiero en esta ocasión hablarles de ese mundo del pasado próximo —pleno de significados— que, aunque tremendamente desigual e injusto, fue al mismo tiempo un período donde nuestra mirada aún fresca e inexperta consideraba maravillosos aquellos sucesos donde sobresalía el ingenio, una época de auge de los artificios mecánico-eléctricos y principalmente una etapa en la que se manifestaban las capacidades reales de las personas. Me refiero a que el ingenio satisfacía muchas necesidades; que los artefactos mecánicos muy duraderos y voluminosos, por cierto, eran suficientes y que —por poner un ejemplo— los cantantes sobresalían por su voz y estilo propios y no por las ecualizaciones electrónicas que ahora le arreglan la voz a cualquiera.

Como muestras del ingenio, seguramente ustedes recuerdan alguna presentación de aquel músico ciego, “Ernesto Hill Olvera y su órgano que canta”. Efectivamente, el hombre actuaba en los “cine-teatros” de entonces con un órgano Hammond modificado por él para vocalizar. Ejecutaba un amplio repertorio de música popular. En sus presentaciones, el público estaba expectante, animado por el prodigio anunciado, y cuando el músico ejecutaba los primeros acordes de alguna canción como “Quiéreme mucho”, se escuchaba “cantar” a su instrumento con la resonancia nasal de un gangoso …Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir… para ese momento la entusiasta multitud, aparte de corear la canción, se levantaba de sus asientos y prorrumpía en un largo aplauso.

Es probable que ustedes hayan visto y escuchado alguna función callejera con los diestros músicos que ejecutaban diversas melodías con un “botellófono”, lucidor “instrumento musical” que era fabricado artesanalmente y que consistía en un conjunto de botellas de vidrio, en diferentes niveles, colgadas en un marco de madera, las cuales contenían solo agua (coloreada) en distintas cantidades, con las que se obtenían sonidos musicales de cierta complejidad y que nos asombraba, tanto por la ejecución de los intérpretes como de la construcción artesanal de esos artilugios. El mismo principio era aplicado a una formación de copas de vidrio, aun más difíciles de graduar para cada presentación y conservo el recuerdo de haber mirado este entretenimiento por televisión, con el seductor agregado de unas guapas y hábiles muchachonas.

Las rocolas o rockolas, llamadas así por el nombre de la marca Rock-Ola que le dieron los fabricantes a partir de 1935; estos aparatos eran indispensables en cafeterías, cantinas y restaurantes. Las sinfonolas, como también se les llamaba a esos estorbosos artilugios, eran también de la marca Wurlitzer y todas ellas estaban llenas de luces de colores y mostraban parte de su mecanismo al ser accionadas con una moneda para seleccionar mediante una combinación de botones los discos contenidos en el aparato que un brazo mecánico colocaba para su reproducción. Los habitantes de León, Guanajuato atribuyen este invento a uno de sus coterráneos quien vendió la patente a los gringos y éstos lo perfeccionaron y produjeron a escala industrial las rocolas. ¡Vaya usted a saber!

Otros instrumentos musicales que causaron asombro entre muchos de nosotros fueron las pianolas, porque producían música automáticamente a partir de un mecanismo neumático y mecánico bastante complejo que era activado por un simple rollo de papel. Las pianolas también funcionan como pianos para ser utilizadas manualmente. En los teatros de variedades, en los que concurría una multitud de artistas, entre magos, cómicos, bailadores, cantantes, acróbatas y otros actos, siempre se encontraba una pianola que reproducía las melodías que acompañaban a los números artísticos y a los “cuadros plásticos” que mostraban los miembros femeninos del espectáculo. Estos ingenios fueron los primeros medios reproductores de música diversa, destinada para la instrucción musical y la diversión. Cuando aparecieron los fonógrafos, más baratos y portátiles, las pianolas llegaron a su fin.

Han tenido mayor difusión los organillos o cilindros callejeros traídos por los alemanes entre los que destacan los de la marca Harmonipan que, se dice, llegaron a México como un regalo del Kaiser a Porfirio Díaz y que pronto se dejaron escuchar en los saraos y tertulias de los ricachones, los llamados “científicos” que no tenían nada que ver con los de deveras, sino que su remoquete se debió a que eran los personajes de la modernidad de su época: empresarios beneficiados por el régimen, muchos de ellos representantes de compañías extranjeras. Aún podemos ver a algunos organilleros en las calles de la ciudad de México echándole galleta para cargar sus pesados cajones de música. Don José Luis Morales, un organillero que radicaba en Puebla, cuyo instrumento cumplirá en este año un siglo y que le fue heredado por su abuelo, ahora se ha mudado a Veracruz y alterna con los marimberos, percusionistas, vendedores de cacahuates y conjuntos jarochos que entretienen a turistas y a los habitantes del puerto.

¿Conoce usted el serrote de costilla? Bueno, le quiero decir que aparte de ser una herramienta esencial en la carpintería también se convirtió en un instrumento musical que al ser frotado con un arco produce un sonido que se modula por la tensión y la curvatura de la sierra a partir de la presión que ejerce la mano del ejecutante[1]. En los circos y en los espectáculos callejeros nunca faltaba un intérprete del serrucho que lograba extraer los clásicos lamentos a este instrumento que, es necesario decir, que carece de dientes. Entre los famosos ejecutantes del serrote de costilla estaba la glamorosa y bien dotada chamorruda Marlene Dietrich quien pulsaba hábilmente la sierra musical.

Los hombres-orquesta son verdaderos prodigios del ingenio al tocar diversos instrumentos usando sus brazos, piernas, boca y movimientos de la cabeza: platillos, tambores, cornetas, instrumentos de cuerda, de viento, etcétera. La mayoría de ellos cargan sus instrumentos y los ejecutan de pie, aunque hay otros que tocan sentados en un banquito. Ritmo, coordinación y una ejecución aceptable de los temas musicales, aunado a la resistencia de la dura vida trashumante. Un peine común también puede convertirse en un instrumento musical al interpretar con la boca cerrada una melodía haciéndolo vibrar con una hoja de papel o con una de árbol. Inténtelo con una peineta o con un escarmenador y a lo mejor, quien quita, y se lanza usted por el camino de la fama como intérprete del peine.

Y qué me dice usted de Guillermo Álvarez y su “cómoda de alambres” que había modificado un piano de cierta manera para que produjera sonidos metálicos parecidos a los del clavecín. El repertorio de este músico es un verdadero océano de melodías de la música popular de México y del mundo al punto de que no hay datos acerca de su vida y de su instrumento, sólo de su producción musical que abarcó varias décadas.

Quiero reafirmar lo que manifesté al principio de este texto y es que la creatividad, el desarrollo de habilidades y los viejos aparatos electro-mecánicos llenaron una época, antes del advenimiento de la electrónica que nos ha resuelto muchos problemas y tanto nos ha maravillado, pero ha creado una legión de zombis sin capacidad de asombro, porque parece que todo se puede hacer. Al mismo tiempo hemos condenado a muerte al ingenio, a las habilidades de los seres humanos y desplazado a los viejos y robustos armatostes por unos efímeros dispositivos que nacen todos los días con la sentencia impresa de su apremiante caducidad.

