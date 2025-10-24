Viernes, octubre 24, 2025
Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular

El 1 noviembre entregarán 150 nuevas plazas para el Hospital del Niño Poblano

Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, durante conferencia de prensa donde expuso el déficit de personal médico en Puebla
Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, durante conferencia de prensa donde expuso el déficit de personal médico en Puebla. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

En Puebla, hay un déficit de al menos 5 mil trabajadores para tener condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS Bienestar, reveló este jueves el titular estatal Gerónimo Lara Gálvez. 

En conferencia de prensa, dijo que tan solo el Hospital para el Niño Poblano (HNP) hacen falta 800 trabajadores, entre especialistas, médicos y enfermeras.  

El funcionario federal señaló que, a pesar de los avances graduales en la contratación, la falta de personal sigue siendo el principal reto.  

Lara Gálvez indicó que la cobertura del déficit depende en gran medida del presupuesto, pero aseguró que se está avanzando de forma paulatina.  

En los últimos dos años, informó que el sistema de salud ha logrado incorporar a mil 329 nuevos trabajadores, de los cuales 320 son médicos especialistas, 637 son médicos generales y 200 son enfermeras.  

De paso, anunció una medida concreta para aliviar la presión en el HNP, a partir del 1 de noviembre, con la entrega de 150 nuevas plazas para el personal de este hospital.   

Dijo que esta acción forma parte de un compromiso establecido por el gobernador Alejandro Armenta Mier con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la inauguración de las torres de oncología y cardiología en el nosocomio.  

Además de la urgencia de personal, Lara Gálvez informó sobre el avance significativo en la rehabilitación de infraestructura, un esfuerzo conjunto entre la Federación y el Estado.  

Al respecto, informó que se concluyó la rehabilitación de 10 de los 16 quirófanos por parte del gobierno de México. 

Explicó que las unidades con obras terminadas ya iniciaron procedimientos quirúrgicos menores, mientras que los seis restantes están pendientes de funcionamiento. 

Gerónimo Lara también destacó que el gobierno de Puebla invirtió 12 millones de pesos en el mejoramiento de espacios anexos en las unidades. 

El galeno expuso que la estrategia busca reforzar la atención en los hospitales más alejados de la zona metropolitana, cumpliendo un acuerdo entre el gobernador Armenta y la mandataria federal.   

Comentó que la atención se centra ahora en las intervenciones a la infraestructura de sedes alternas, especialmente en municipios como Venustiano Carranza y Vicente Guerrero.  

Mencionó que dentro de las prioridades de mejoramiento de infraestructura se encuentran 14 hospitales y dos unidades de primer nivel de atención ubicadas en zonas distantes, resaltando el Hospital Comunitario de Tétela de Ocampo como una de las intervenciones importantes.  

Finalmente, comentó que esta vigilancia en las zonas periféricas busca contrarrestar el sesgo histórico de enfocar los esfuerzos de salud únicamente en los centros hospitalarios de la capital. 

