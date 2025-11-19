Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar Lacoss

Los negocios aledaños al table dance Lacoss Night Club, ubicado sobre la Avenida Nacional y 105 Poniente, en paralelo a la 11 Sur, en la colonia Popular Coatepec, permanecen cerrados, salvo una cerrajería, tras el atentado que dejó cinco personas muertas y nueve heridas. El temor se mantiene evidente en la zona.

En un recorrido realizado por La Jornada de Oriente se constató que, aunque el tránsito de peatones fluye con aparente normalidad y los comercios más alejados continúan operando, la tensión es palpable: personas que se detienen a observar el inmueble acordonado, otras que evitan mirar y aceleran el paso, y curiosos que buscan reconstruir lo ocurrido.

Frente al establecimiento, que estaba por cumplir 31 años y preparaba su fiesta de aniversario para inicios de diciembre, se encuentra un pequeño parque donde trabajan vendedores ambulantes y jóvenes que ofrecen servicios de internet o cable.

Puedes leer: Con antecedentes de trata de personas, el bar “Lacoss” fue reabierto por cumplir con la normativa municipal: SSC

Todos miran de reojo los sellos de aseguramiento colocados por la Fiscalía General del Estado (FGE), sitio donde, alrededor de las 3:30 horas, un grupo de entre cuatro y seis hombres encerró a 14 personas y prendió fuego al lugar.

Un testimonio indirecto consultado confirmó que el ataque habría sido coordinado: cuatro sujetos llegaron en motocicletas e intentaron ingresar, pero el guardia les negó el acceso debido a que el local ya había cerrado. El forcejeo terminó cuando otros dos hombres armados se sumaron y obligaron al vigilante a permitirles el paso. Dentro, los agresores amenazaron a las 14 personas presentes.

Cinco hombres ingresaron y uno permaneció afuera para incendiar un automóvil Toyota Camry, blanco y con placas de la Ciudad de México, estacionado frente al bar. El vehículo no tiene reporte de robo ni ha sido vinculado con algún delito.

Dentro del establecimiento, las versiones aún no son claras. El grupo habría sometido a los presentes y rociado el lugar con gasolina o bombas molotov antes de bloquear los accesos y huir en motocicletas. El fuego alertó a vecinos y transeúntes que se dirigían a sus trabajos.

En el recorrido se observó que las rejillas de ventilación presentaban daños por las llamas, mientras que en la desviación de la 11 sur hacia Avenida Nacional solo quedaba desprendida la cinta amarilla de precaución que limitó el acceso durante las primeras horas de este martes.

El ataque dejó sin vida a dos jóvenes bailarinas de 20 y 21 años, una de ellas de nacionalidad cubana; dos meseros y el DJ, de 43, 55 y 33 años. Aunque en un inicio circularon versiones sobre detonaciones de arma de fuego, el testigo no pudo confirmarlo y la FGE no ha informado si halló casquillos en la zona. De manera preliminar, ninguna víctima presentaba heridas de bala.

Siete sobrevivientes, cuatro mujeres y tres hombres, fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula y Traumatología y Ortopedia, donde reciben atención especializada; los demás no necesitaron hospitalización.

Un sitio con antecedentes y sin control interno

Autoridades investigan si el ataque está relacionado con cobro de piso o narcomenudeo, líneas que se suman a los antecedentes del bar.

Según el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, la posibilidad del cobro de piso estaría sustentada en denuncias de que los administradores habrían recibido amenazas de extorsión.

La línea del narcomenudeo analiza si el establecimiento funcionaba como punto de venta de estupefacientes y si habría ocurrido un enfrentamiento por el control del ilícito.

Esta hipótesis fue reforzada por el propio titular de la SSP por la presencia de un extranjero entre las víctimas, pues varias bandas de narcomenudeo operan con ciudadanos colombianos o venezolanos. Sin embargo, se constató que la única víctima extranjera era una joven cubana que laboraba como bailarina.

Lo comprobable, según el testimonio citado, es que desde hace meses el lugar acumulaba riñas, reclamos de clientes y un incidente con detonaciones de arma de fuego el pasado 30 de octubre, sin personas lesionadas.

También relata que desde hace medio año el sitio operaba sin un administrador fijo, lo que derivó en abusos: cobros de 50 a 150 pesos por estacionarse en la calle, cubetas de cerveza por encima de 350 pesos y propinas obligatorias para las bailarinas y también para los meseros.

Las trabajadoras, de acuerdo con lo narrado, solían ser mujeres de entre 20 y 30 años dedicadas a bailar y acompañar a los asistentes, en su mayoría hombres que acudían solos o en grupo para beber.

El antecedente más grave ocurrió en 2023, cuando la FGE cateó el establecimiento por presunta trata de personas y rescató a una menor de edad que laboraba como bailarina, lo que refuerza la versión del testimonio.

Versiones extraoficiales señalan que el negocio operaba con vínculos de Beatriz N., “La Reina del sur” o “La Narco Bety”, detenida por tercera ocasión en junio de 2025. Su ausencia habría acentuado el descontrol interno referido por el testigo.

Hoy, pese a que la zona sigue siendo muy transitada por su ubicación en una de las principales vialidades, la 11 sur, y por el paso constante de rutas de transporte público, las miradas se detienen en la fachada marcada por el fuego y en la banqueta donde horas antes yacían los cuerpos, mientras los curiosos leen los sellos de aseguramiento y otros aceleran el paso para dejar atrás el escenario del ataque.