Viernes, noviembre 7, 2025
Hay titubeo de los alcaldes para hacer frente a las bandas delictivas: Segob

Alcalde de Huixcolotla aclara que pidió seguridad más no escoltas

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Gobernación del Estado (Segob), Samuel Aguilar Pala, reveló este jueves la existencia de titubeos por parte de algunos presidentes municipales al enfrentar abiertamente a las bandas delictivas.   

“Como presidentes municipales tienen algunos titubeos en el manejo de la información y, sobre todo, el enfrentarse a las bandas delincuenciales; hay un comunicado de (Huixcolotla) que me extrañó donde dice que solicitó apoyo y después me habló para decir que no pidió escoltas”, reveló. 

La declaración de Aguilar Pala se dio en el contexto de la confirmación de apoyo de seguridad federal y estatal para los municipios de Eloxochitlán y San Salvador Huixcolotla, ambos bajo amenaza del crimen organizado. 

En entrevista, el funcionario estatal admitió que la reacción de los ediles ante la violencia y al solicitar apoyo se ha caracterizado por la cautela o la retractación. 

En el caso de Huixcolotla, explicó que tuvo que aclarar la postura de Manuel Alejandro Porras Florentino, luego de que este emitiera un comunicado que contradecía la necesidad de apoyo personal.  

Confirmó que el edil sí solicitó el respaldo de la fuerza pública, pero para la custodia general de su municipio, y no específicamente escoltas. 

Mientras en Eloxochitlán, a diferencia de Huixcolotla, dijo que el alcalde Delfino Hernández Hernández “sí teme por su vida” y solicitó apoyo personal y escoltas. 

A pesar de las posturas cambiantes o la renuencia a reconocer amenazas directas, afirmó que el gobierno estatal y federal están brindando apoyo para no dejar desprotegida a la población. 

Refuerzo de seguridad en la zona

Independientemente del nivel de riesgo que los alcaldes estén dispuestos a reconocer públicamente, Samuel Aguilar informó que la administración estatal ha activado el apoyo de seguridad ante la escalada de violencia.  

Comentó que el apoyo incluye la participación de la  Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), demostrando la coordinación federal y estatal.  

El titular de la Segob expuso que la urgencia del apoyo en Huixcolotla es notoria, luego de la renuncia masiva de sus agentes policíacos, lo que obligó a las fuerzas estatales y federales a asumir por completo la seguridad en esa demarcación.  

Aguilar Pala concluyó asegurando que el apoyo es firme para los municipios que lo requieren, buscando contener a los grupos delictivos presentes en el estado. 

