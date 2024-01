Hay que hacer algo por Gaza y el pueblo palestino

Surge el nuevo año, 2024, con una sensación personal de horror e impotencia, de coraje y maledicencia inútiles. He gritado hasta quedar afónico, escrito sobre el tema casi todos los días, platicado con Elsa y con infinidad de personas más. Ella me ha transmitid su enojo. He visto una gran cantidad de videos, declaraciones y entrevistas, no solo de protagonistas, sino de personas cercanas, que han acudido a la zona a través de Médicos sin fronteras. Han aumentado las movilizaciones de apoyo en todo el mundo, inclusive en el país donde el gobierno protege y apoya al agresor y genocida. Pero, realmente no, pasa nada que contenga al cínico gobierno de Benjamín Netanyahu contra el exterminio del pueblo palestino.

Para mí, la actitud que ha adoptado Israel y su principal aliado y protector, el gobierno norteamericano, es injusta e inmoral, no tienen razón alguna para arrasar a la población civil palestina, bajo el argumento de combatir al grupo Hamás, que, por cierto, ellos mismos formaron y financiaron.

Desde luego, ya no es solo el pretexto de la lucha contra Hamas para acabar con la población civil palestina, el conflicto se ha acrecentado con otros países de la región: Yemen, intenta bloquear el paso al Canal de Suez; Jordania, ataca posiciones israelitas a través del grupo Hezbollah e Irán, principal país opositor al gobierno sionista, también hace lo suyo. Ahora también reaccionó Sudáfrica. Pero sigue siendo insuficiente lo que se hace y las acciones agresivas no paran. Apenas el 24 de diciembre, fuerzas israelitas atacaron un campamento de refugiados.

Es hipócrita y cínica la postura de los agresores, cuando señalan que es su derecho a defenderse y nadie se puede entrometer. No tienen razón. Nadie puede olvidar que llevan decenas de años sobajando al pueblo palestino, al que ahora pretenden exterminar. Del siete de octubre a la fecha van más de 22 mil muertos, una proporción significativa de ellos mujeres y niños.

No coincido con la postura del gobierno mexicano, ni con las declaraciones del presidente López Obrador. Me parecen tibias y solapadoras, no ayudan en nada a la solución de la situación y si dejan paso a que la política genocida de Netanyahu siga operando con toda impunidad. Los principios que soportan nuestra política exterior también tienen sus límites. Por ello no es descabellada, e incluso pertinente, la propuesta del rompimiento de relaciones con Israel. Países latinoamericanos han puesto la muestra de esto.

No quisiera pensar mal de la postura mexicana. Su tibieza, espero, no tenga otra lectura, con intereses que no se quieren tocar hacia el gobierno genocida y su protector norteamericano, los cuales le apuestan a la guerra, que han convertido en una industria de pingües ganancias, a partir del tráfico de armamento.

En este sentido, le apuestan a la extensión de la guerra, no solo a la expansión en suelo palestino y al exterminio de su población. Por ello debemos denunciar los hechos, movilizarnos y todas las acciones que creamos necesarias.