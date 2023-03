De lo único que no dudo

aunque dé pena versificarlo

es de mi voluntad de no bajar los brazos

sin negar el temor que me da

el que no estemos juntos.

Ni dudar de la táctica

de desorientar al enemigo

hasta cuando baile

y carcajearme de su ridículo.

Y jamás perdonar ni olvidar

cualesquiera de sus crímenes contra el pueblo.