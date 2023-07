Hay más priistas en Morena que en la alianza opositora: Rivera

El alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, sostuvo qué hay más priistas en Morena que en la alianza opositora que lo abanderó en 2021, en alusión a los militantes del tricolor que se han sumado a las aspiraciones de militantes de Morena a la candidatura a gobernador como Ignacio Mier Velazco y Julio Huerta.

En conferencia de medios, el alcalde panista subrayó que, aunque en Morena reniegan de los priistas, estos se están sumando a los proyectos políticos de la 4T.

Sostuvo que políticos que en su momento fueron abanderados por el PAN como el exgobernador, José Antonio Gali Fayad, tienen toda la libertad para definir a quién apoyan, luego de que trascendió qué el también exedil operaría como una especie de quinta columna en Acción Nacional.

Rivera Pérez sostuvo que su definición respecto a si busca o no la gubernatura o algún cargo de elección popular en 2024 dependerá de si se concreta o no la alianza opositora conformada por el PRI-PAN-PRD, y de las reglas que estos partidos publiquen para la elección de candidatos.

Estimó, con base en los tiempos marcados por la legislación electoral, que a finales de este año tendrá una definición al respecto.

“Mi decisión depende de la definición de las reglas por parte de las dirigencias nacionales, depende de que se circunscriba y se concrete la alianza”, indicó.

La semana pasada el propio Eduardo Rivera se pronunció a favor de que los candidatos de una posible alianza opositora en Puebla sean electos en una elección abierta al público como sucederá con el candidato presidencial de la alianza a nivel nacional.

Manifestó que aunque aún no define si buscará o no la gubernatura ha recibido invitaciones para visitar diferentes municipios del estado, no obstante sigue concentrado en su encargo como alcalde.

“Lo que he dicho es que hay alcalde para rato por lo menos de aquí a fin de año y espero que antes de que termine 2023 las dirigencias puedan ponerse de acuerdo”, subrayó.

La Jornada de Oriente publicó este lunes que a 11 meses para la elección de 2024 la oposición en su conjunto está desarticulada, dividida, con escasos liderazgos, con alcaldes antipopulares y sin un proyecto mínimo para intentar ganar la gubernatura de Puebla, la mayoría del Congreso local, las principales alcaldías de la entidad y sobre todo, para enfrentar a la 4T que ya está en campaña.

