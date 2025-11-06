Hay líneas de agua potable contaminadas con heces fecales en Ignacio Zaragoza

Líneas de agua potable de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza fueron contaminadas con filtraciones de socavones que se registraron en redes de drenaje sanitario, tras la temporada de lluvias, sin que la empresa Concesiones Integrales las haya reparado.

Así lo acusó Manuel Bravo, vocero de la agrupación Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla, quien hizo un llamado a los ciudadanos a desatender el programa de pago anticipado que la empresa puso en marcha, al señalar que es intolerable pagar por adelantado por un servicio de mala calidad.

El activista mostró imágenes de un pozo de caja de agua potable ubicados sobre la calle 2 Oriente y su cruce con la 32 Norte, frente a la Iglesia de Santa Bárbara, en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, en la que pueden observarse restos de heces fecales, las cuales, mencionó, tienen origen en filtraciones de líneas de drenaje que se rompieron a causa de la temporada de lluvias.

Bravo refirió que, además, la tubería es de asbesto, que es un material prohibido por normas internacionales ya que es altamente dañino para la salud.

El denunciante condenó que el desperfecto no haya sido atendido por la empresa Concesiones Integrales comúnmente conocida como Agua de Puebla pues este pone en riesgo la salud de las personas.

El activista calificó como “cínico” o “inmoral” el programa anticipado del agua potable pues el servicio es de mala calidad, caro e ineficiente, por lo que sugirió a los usuarios pagar con mes vencido en caso de que cuenten con el servicio de agua.

Recordó que en caso de que haya cortes en el suministro, los ciudadanos pueden recurrir a la presentación de amparos con el despacho Calva Corro Abogados, los cuales son gratuitos.

Precisó que es inadmisible que la empresa tenga la “desfachatez” que a sabiendas de que el servicio cada vez está peor, pretenda como lo ha hecho en años anteriores invitar a un pago anual anticipado y para eso puso como ejemplo la contaminación con heces fecales de la red de agua potable en la zona de Santa Bárbara, situación de la que mostró un video.