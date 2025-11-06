Jueves, noviembre 6, 2025
Hay líneas de agua potable contaminadas con heces fecales en Ignacio Zaragoza

Activistas piden presentar amparos contra la concesionaria

Líneas de agua potable de la Ignacio Zaragoza fueron contaminadas con filtraciones de socavones registrados en redes de drenaje sanitario
Patricia Méndez

Líneas de agua potable de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza fueron contaminadas con filtraciones de socavones que se registraron en redes de drenaje sanitario, tras la temporada de lluvias, sin que la empresa Concesiones Integrales las haya reparado.

Así lo acusó Manuel Bravo, vocero de la agrupación Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla, quien hizo un llamado a los ciudadanos a desatender el programa de pago anticipado que la empresa puso en marcha, al señalar que es intolerable pagar por adelantado por un servicio de mala calidad.

El activista mostró imágenes de un pozo de caja de agua potable ubicados sobre la calle 2 Oriente y su cruce con la 32 Norte, frente a la Iglesia de Santa Bárbara, en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, en la que pueden observarse restos de heces fecales, las cuales, mencionó, tienen origen en filtraciones de líneas de drenaje que se rompieron a causa de la temporada de lluvias.

Bravo refirió que, además, la tubería es de asbesto, que es un material prohibido por normas internacionales ya que es altamente dañino para la salud.

El denunciante condenó que el desperfecto no haya sido atendido por la empresa Concesiones Integrales comúnmente conocida como Agua de Puebla pues este pone en riesgo la salud de las personas.

El activista calificó como “cínico” o “inmoral” el programa anticipado del agua potable pues el servicio es de mala calidad, caro e ineficiente, por lo que sugirió a los usuarios pagar con mes vencido en caso de que cuenten con el servicio de agua.

Recordó que en caso de que haya cortes en el suministro, los ciudadanos pueden recurrir a la presentación de amparos con el despacho Calva Corro Abogados, los cuales son gratuitos.

Precisó que es inadmisible que la empresa tenga la “desfachatez” que a sabiendas de que el servicio cada vez está peor, pretenda como lo ha hecho en años anteriores invitar a un pago anual anticipado y para eso puso como ejemplo la contaminación con heces fecales de la red de agua potable en la zona de Santa Bárbara, situación de la que mostró un video.

Señaló que la irregularidad ha sido reportada a la concesionaria sin que el personal haya ido a acudir a atender el problema que, de prolongarse, podría poner en riesgo la salud de las personas y sin que sepan que reciben agua contaminada y aún así el servicio se les cobra.

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

