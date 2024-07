Hay dos detenidos por el asesinato de campesinos que protestaban contra Granjas Carroll; no habrá impunidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que hay dos policías detenidos de la extinta Fuerza Civil por el asesinato de dos hermanos durante la protesta de campesinos de Puebla y Veracruz en contra de la transnacional de Granjas Carroll, a la que acusan de acaparamiento y contaminación del agua de pozos artesanales.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario estatal afirmó que ayer lunes se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz, por lo tanto, sentenció que “se va a continuar con la investigación en este proceso y no habrá impunidad.

“Hoy en la mañana me información sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos, y se hará justicia”, sentenció.

López Obrador dijo que está informado de la manifestación de campesinos en contra de la empresa Granjas Carroll, así como de sus demandas y del asesinato de dos jóvenes, desde que se dieron los hechos.

Al respecto, condenó el asesinato de los dos campesinos y calificó de represión a los pueblos, el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes que exigen el cierre definitivo de las granjas porcícolas, ubicadas en Puebla y Veracruz.

“Estamos informados desde que se dieron los hechos muy lamentables, no debió actuar así la policía, el Estado, nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza”, señaló.

El presidente expuso que en este caso lamentablemente hubo represión, fallecieron dos campesinos y están corriendo las investigaciones para dar con los responsables.

El pasado 20 de junio, dos personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas durante el desalojo de una protesta de campesinos que mantenían bloqueada la carretera Perote – Puebla, a la altura de la comunidad de Totalco.

El desalojo, realizado de manera violenta, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

Los inconformes reclamaban que en la zona los cuerpos acuíferos han sido contaminados y que el agua no llega a sus terrenos debido a la empresa Granjas Carroll.

Tras los hechos violentos, los campesinos que forman parte del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, decidieron levantar la protesta; sin embargo, una semana después retomaron la manifestación con un plantón frente a la empresa porcícola.

Gobierno de Puebla a favor de los campesinos

Al respecto, el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, condenó los hechos y afirmó que su gobierno estará siempre a favor de los campesinos, pero “con razones claras”, por lo que llamó a no cerrar carreteras, generar violencia ni “protagonismo estéril”.

“Lo de menos es echarle fuego, pero después quién apaga el montón de paja; y cuando hay hechos lamentables ya no sabemos quién lanzó la piedra”, exhortó.

Desde hace al menos 30 años, campesinos de la región, que incluye a Perote, Veracruz, han denunciado los casos de contaminación que ha causado la empresa Granjas Carroll, por lo que desde entonces su principal demanda es el cierre definitivo de las 121 granjas que forman parte del complejo.

