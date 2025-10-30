Jueves, octubre 30, 2025
Hay cuatro aspirantes visibles a la dirigencia del PRI a un mes de que se publique la convocatoria

Se trata de Lorenzo Rivera, Delfina Pozos, Xitlalic Ceja y Teodomiro Ortega.

Efraín Núñez

A un mes de que se publique la convocatoria oficial, cuatro perfiles destacan como aspirantes a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, al haber expresado abiertamente su interés o figurar en versiones periodísticas que anticipan su posible postulación.

Lorenzo Rivera Nava, quien fue alcalde de Chignahuapan y exdiputado local, encabeza la lista. Cercano al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, su candidatura contaría con el respaldo de la dirigencia nacional, con quien mantiene una relación de amistad. Rivera Nava ha reconocido vínculos de amistad con Tania Félix N., personaje cuyo nombre ha sido mencionado en investigaciones por presuntos nexos con organizaciones delictivas, lo que podría pesar en su aspiración.

Por su parte, Delfina Pozos Vergara, diputada local, ha manifestado públicamente su interés en encabezar el PRI poblano. Sin embargo, versiones periodísticas indican que estaría vetada por el propio líder nacional, Alejandro Moreno, a pesar de que Pozos se ha destacado por su activismo en defensa del acceso al agua potable y por oponerse a los abusos de la empresa Concesiones Integrales.

Xitlalic Ceja García, diputada federal y coordinadora de bancada, también se perfila como fuerte aspirante. Se le considera cercana al círculo nacional y podría ser la opción consensuada en caso de que la aspiración de Rivera Nava encuentre obstáculos. Aunque no ha formalizado públicamente su postulación, Ceja García se mantiene activa en el escenario político estatal.

El cuarto aspirante visible es Teodomiro Ortega González, actual presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinas, un sector histórico del PRI en Puebla. Sin embargo, Ortega González enfrenta resistencia interna en el tricolor debido a su escaso respaldo y por antecedentes controversiales: en 2008, como director de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, fue señalado por agresiones a defensores de derechos humanos y regidores, lo que empaña su trayectoria política.

Este panorama de aspirantes se presenta justo cuando el presidente estatal priísta, Juan José Justo Ortega, confirmó que a finales de noviembre 2025 se llevará a cabo el Consejo Político Estatal. En esa sesión se definirá el método de elección de la nueva dirigencia y, posteriormente, se publicará la convocatoria para la renovación del comité, proceso programado con antelación desde hace más de dos meses.

